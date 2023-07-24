"Вагнерівці" хочуть до Варшави: Лукашенко розповів Путіну про похід на захід (відео)

За словами білоруського політика, "вагнерівці" хочуть піти на Варшаву і Жешув, тому що у них нібито давно вже "погані настрої" проти тих, хто постачав у Бахмут зброю. При цьому він заявив, що проти такої ініціативи.

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У Санкт-Петербурзі 23 липня відбулася зустріч президента РФ Володимира Путіна з Олександром Лукашенком. Під час бесіди білоруський політик у жартівливому тоні заявив, що найманці з ПВК "Вагнер" нібито "тиснуть" на нього, щоб піти на Варшаву і Жешув. Відео зі словами Лукашенка опубліковано на каналі Euronews.

"Нас почали напружувати "вагнерівці", просяться на Захід. Дозвольте нам... Я кажу, навіщо вам на Захід? І в тиху ми ж контролюємо, що відбувається. Ну, сходимо на екскурсію до Варшави і Жешува", — сказав Лукашенко.

Білоруський політик пояснив, що у найманців особливе ставлення до Жешува, оскільки коли вони воювали в Бахмуті, вони знали, "звідки йде військова техніка" в Україну.

"І в них ось це всередині сидить, Жешув — це біда. Звичайно, не хотілося їх туди передислокувати, тому що в них настрої погані", — додав Лукашенко.

При цьому він зазначив, що сам проти таких настроїв і попросив Путіна також звернути на це увагу.

Коментарі польської сторони

У зв'язку з цим польські експерти наголосили, що до слів Лукашенка слід ставитися з великою обережністю, оскільки він намагається сіяти паніку і страх серед польських політиків і громадської думки.

"Лукашенко прекрасно розуміє, що ЗМІ поширюватимуть його слова, щоб донести їх до польської громадськості в рамках інформаційної війни", — пишуть оглядачі Defence 24.

Він захоче показати слабкість польської держави і польської армії, тож Польщі, ймовірно, доведеться зіткнутися з провокаціями на кордоні з боку бійців угруповання "Вагнера". Це вже не перша спроба Лукашенка разом із Путіним спричинити паніку в польському суспільстві: те ж саме було під час польсько-білоруської прикордонної кризи, коли Лукашенко використовував людей у гібридній операції проти Польщі, нагадали експерти.

Офіційні особи поки що не відреагували на слова білоруського політика, проте раніше уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарін заявив, що "вагнерівці" часто присутні в пропаганді РФ і Білорусі як сила, яка може становити реальну загрозу для Польщі і викликати страх у поляків.

Зі свого боку Міноборони Польщі наголосили, що кордони Польщі безпечні, а ситуація на східному кордоні перебуває під постійним наглядом.

"Ми готові розробляти різні сценарії в міру розвитку ситуації", — запевняють в оборонному відомстві.

Лукашенко про похід ПВК "Вагнер" на Захід (дивитися з 00:20)

Нагадаємо, Олександр Лукашенко знову переконаний, що на Білорусь готується напад, але цього разу з боку Польщі. За його словами, він готовий показати на карті "звідки готувався ґрунт" для нападу.