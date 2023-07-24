"Вагнеровцы" хотят в Варшаву: Лукашенко рассказал Путину о походе на запад (видео)

По словам белорусского политика, "вагнеровцы" хотят пойти на Варшаву и Жешув, так как у них якобы давно уже "плохие настроения" против тех, кто поставлял в Бахмут оружие. При этом он заявил, что против такой инициативы.

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В Санкт-Петербурге 23 июля состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с Александром Лукашенко. Во время беседы белорусский политик в шутливом тоне заявил, что наемники из ЧВК "Вагнер" якобы "давят" на него, чтобы пойти на Варшаву и Жешув. Видео со словами Лукашенко опубликовано на канале Euronews.

"Нас начали напрягать "вагнеровцы", просятся на Запад. Разрешите нам… Я говорю, зачем вам на Запад? И в тихую мы же контролируем, что происходит. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув", — сказал Лукашенко.

Белорусский политик пояснил, что у наемников особое отношение к Жешуву, так как когда они воевали в Бахмуте они знали, "откуда идет военная техника" в Украину.

"И у них вот это внутри сидит, Жешув — это беда. Конечно не хотелось их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие", — добавил Лукашенко.

При этом он отметил, что сам против таких настроений и попросил Путина также обратить на это внимание.

Комментарии польской стороны

В связи с этим польские эксперты подчеркнули, что к словам Лукашенко следует относиться с большой осторожностью, поскольку он пытается сеять панику и страх среди польских политиков и общественного мнения.

"Лукашенко прекрасно понимает, что СМИ будут распространять его слова, чтобы донести их до польской общественности в рамках информационной войны", — пишут обозреватели Defence 24.

Он захочет показать слабость польского государства и польской армии, поэтому Польше, вероятно, придется столкнуться с провокациями на границе со стороны бойцов группировки "Вагнера". Это уже не первая попытка Лукашенко вместе с Путиным вызвать панику в польском обществе: то же самое было во время польско-белорусского пограничного кризиса, когда Лукашенко использовал людей в гибридной операции против Польши, напомнили эксперты.

Официальные лица пока не отреагировали на слова белорусского политика, однако ранее уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин заявил, что "вагнеровцы" часто присутствуют в пропаганде РФ и Беларуси как сила, которая может представлять реальную угрозу для Польши и вызывать страх у поляков.

В свою очередь Минобороны Польши подчеркнули, что границы Польши безопасны, а ситуация на восточной границе находится под постоянным наблюдением.

"Мы готовы разрабатывать различные сценарии по мере развития ситуации", — заверяют в оборонном ведомстве.

Лукашенко о походе ЧВК "Вагнер" на Запад (смотреть с 00:20)

Напомним, Александр Лукашенко снова убежден, что на Беларусь готовится нападение, но на этот раз со стороны Польши. По его словам, он готов показать на карте "откуда готовилась почва" для нападения.