"Карту я покажу": Лукашенко знову розповів Путіну, звідки готується напад на Білорусь (відео)

Олександр Лукашенко пообіцяв президенту РФ показати напрями, на яких польські Збройні сили "готують підґрунтя" для нападу на Білорусь. На його думку, загроза з боку Польщі є і для західних регіонів України.

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Білоруський політик Олександр Лукашенко знову переконаний, що на Білорусь готується напад, але цього разу з боку Польщі. Відео з відповідною його розмовою з президентом Росії Володимиром Путіним опублікував 23 липня Фокус.

"Вони почали підключати Польщу й активно підключають найманців. Я спеціально привіз вам карту про перекидання Збройних сил Польщі до кордонів Союзної держави, про що ви говорили. (…) Карту я покажу, ми все це бачимо", — сказав лідер Білорусі.

З його слів, польські війська "готують підґрунтя" для нападу. Зокрема, дві бригади нібито розмістились поблизу кордону з Білоруссю: одна нібито перебуває за 40 кілометрів від міста Брест, інша — за 100 кілометрів від міста Гродно.

Лукашенко пояснив, що польські армійці нібито знаходились на відстані 500 кілометрів від кордону, однак нещодавно були перекинуті.

Та окрім Білорусі польські війська, на думку білоруського політика, загрожують і західним областям України. В разі ризику анексії земель лідер пообіцяв допомогти українцям.

Нагадаємо, 11 березня 2022 року Олександр Лукашенко прибув на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час розмови політик заявив, що Кремль завдав "превентивний удар", та пообіцяв показати привезену карту з чотирма позиціями.

Також під час переговорів з Володимиром Путіним 23 липня лідер Білорусі поскаржився на бійців ПВК "Вагнер". Як він розповів, найманці вимагають "екскурсії до Варшави й Жешува" для помсти за постачання озброєння ЗСУ.