"Почали напружувати": Лукашенко поскаржився Путіну на ПВК "Вагнер", яка рветься до Польщі (відео)

За словами білоруського політика, він би не хотів займатися передислокацією найманців Євгена Пригожина, оскільки у них погані настрої. Окремо Лукашенко попросив Путіна про підтримку ситуації з "вагнерівцями".

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Олександр Лукашенко скаржиться Володимиру Путіну на "вагнерівців", які передислокувалися в Білорусь. За словами політика, найманці Пригожина просять відправити їх на Захід, щоб влаштувати "екскурсії до Варшави і Жешува". Про це, за інформацією росЗМІ, Лукашенко повідомив на переговорах із Путіним.

За словами політика, найманці нібито просять відправити їх на Захід, щоб помститися за постачання озброєння для української армії. Лукашенко зазначає, що поки що тримає "вагнерівців" у Білорусі і просить Путіна про підтримку.

"Нас почали напружувати вагнерівці. Просяться на Захід. Не хотілося б туди їх передислокувати, бо настрої в них погані. Треба віддати належне — вони знають, що відбувається навколо Союзної держави. Ну це так, штрих... Ми будемо всіляко протидіяти", — додав Лукашенко на переговорах із Путіним.

Як повідомляють росЗМІ, під час зустрічі політики також обговорили контрнаступи ЗСУ.

"Контрнаступу немає", — сказав президент Білорусії Олександр Лукашенко.

Путін уточнив: "Воно є, але воно провалилося".

Путін і Лукашенко заявили, що за минулу добу ЗС РФ нібито знищили рекордну кількість іноземної бронетехніки. За даними Лукашенка, за один бій було ліквідовано понад 15 танків Leopard і понад 20 БМП Bradley.

У відповідь Путін заявив, що "з того боку просто діяли підрозділи, повністю укомплектовані іноземною технікою".

Нагадаємо, у суботу 22 липня ввечері Олександр Лукашенко вирушив із робочим візитом до Москви. Переговори з Путіним відбуваються в неділю в Костянтинівському палаці, розташованому в Стрельні під Санкт-Петербургом. На зустріч політики прибули разом на одному автомобілі.

Фокус докладно писав про заколот Євгена Пригожина в РФ 23-24 червня, коли він разом із найманцями ПВК "Вагнер" ледь не дійшов до Москви. Унаслідок невдалого повстання бойовиків ПВК відправили в Білорусь, де вони влаштувалися в наметовому таборі в селі Ціль. Туди ж стягується військова техніка.

Фокус писав 22 липня, що нещодавно Євген Пригожин зареєстрував у Білорусі товариство з обмеженою відповідальністю "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" зі статутним фондом у 200 білоруських рублів (близько 80 доларів). Компанія зареєстрована в селі Ціль Осиповицького району Могильовської області, куди відправили найманців після проваленого військового заколоту в РФ.