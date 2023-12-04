Забастовка на границе: Польша требует отмены для Украины "транспортного безвиза"

В польском правительстве говорят, что из-за отмены разрешений для украинских перевозчиков пострадали не только польские перевозчики, но и словацкие и венгерские.

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Польские власти поддерживают протесты своих перевозчиков на границе с Украиной и будут требовать у Евросоюза отмены для Украины "транспортного безвиза". Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет TVN24.

По словам Моравецкого, он пообещал возвращение для украинских перевозчиков разрешительной системы и заявил, что "обязательно сдержит слово". Также он добавил, что эта система равноценно и справедливо регулирует транспортный рынок.

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Между тем по словам заместителя Мининфраструктуры Польши Рафала Вебера, из-за "транспортного безвиза" пострадали не только польские перевозчики, но и словацкие и венгерские. В частности, из-за отмены получения разрешений украинских перевозчиков в этих странах стало больше.

Также Вебер сказал о нечестной конкуренции из-за работы системы электронной очереди. Он пояснил, что из-за этой системы перевозчики Польши, которые выезжают из Украины, должны ждать 12-14 часов.

Блокировка границы: что известно

Польские перевозчики начали протесты на границе с Украиной 6 ноября. Они заблокировали движение для украинских грузовиков.

Забастовщики выдвигают ряд требований, среди которых возвращение для украинских перевозчиков разрешений на грузовые перевозки.

Из-за такой ситуации на границе наблюдается сложная ситуация с экспортом продовольственной продукции и топлива.

Кроме того, 1 декабря украинские перевозчики рассказывали, что договорились с бастующими о пропуске семи грузовиков в час. Впрочем последние сорвали договоренность. На фоне этого перевозчики украинских компаний заявили, что готовы объявить голодовку. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что ситуация является катастрофической. Поэтому Украина готовится к эвакуации водителей.

Тем временем 1 декабря Украина и Польша договорилась о частичном разблокировании границы. Предполагается, что один из пунктов пропуска будет открытым для движения пустых грузовиков. Также планируются изменения в системе "еЧерга".

В конце ноября польское правительство призвало Украину выполнить требования, которые выдвинули перевозчики Польши. В частности, речь шла об отмене электронных очередей и возвращении разрешений для украинских перевозчиков.