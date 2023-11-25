Забастовка поляков: в Украине начались проблемы с поставками топлива, — замминистра (видео)

По словам заместителя министра аграрной политики Маркияна Дмитрасевича, сейчас затруднен экспорт продовольственной продукции автомобильными дорогами. Границу с Польшей пересекает очень малое количество грузовиков.

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В экспорте продовольственной продукции наше государство активно использует железнодорожный и морской пути. Очень затруднен автомобильный экспорт. Из-за забастовки польских перевозчиков границу с Польшей пересекает очень малое количество грузовиков. Это также создает проблемы с поставками топлива. Об этом 25 ноября сообщил заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич в эфире телемарофона "Единые новости".

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По его словам, в среднем на границе с Польшей пункты пропуска пересекает один грузовик в час.

"Из-за польских границ пересечение наших грузовиков заблокировано. В среднем, идет один грузовик в час ежедневно. Это уменьшает уровень экспорта нашей продовольственной продукции. Но имеем возможность использовать наши железнодорожные пути и один из основных путей через Дунай. Мы очень довольны работой нашего зернового коридора из одесских портов. Таким образом нам удается уравновешивать эту ситуацию (с экспортом зерновых — ред.). Тем не менее мы уже видим проблемы с такими важными поставками, как, например, топлива в Украину. Это тоже надо учитывать", — отметил чиновник.

Состояние очередей перед пунктами пропуска

В Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины рассказали о состоянии очередей перед пунктами пропуска с Польшей, на выезд из Украины по состоянию на 21:00 25 ноября:

"Ягодин" — 18 автобусов;

"Устилуг" — 50 л/а, 7 автобусов;

"Угринов" — 0 л/а, 3 автобусов;

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов;

"Грушев" — 0 л/а, 3 автобуса;

"Краковец" — 15 л/а, 14 автобусов;

"Шегини" — 20 л/а, 26 автобусов;

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов;

"Нижанковичи" — 2257 электронная в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов).

Что известно о забастовке перевозчиков Польши

30 октября ассоциация Укравтопрома сообщила, что с ноября польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе. Тогда перевозчики угрожали перекрыть все пункты пропуска с украинской стороной из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС. По информации Международной Транспортной Ассоциации Украины, срок соответствующей акции — два месяца.

14 ноября спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что переговоры Украины с Польшей по разблокированию границы пока не дали результатов. "Переговоры с Польшей пока ни к чему не привели. Польские перевозчики продолжают блокировать три основных направления", — сказал Демченко.

Кроме того, 23 ноября стало известно, что остановлено движение на еще одном пункте пропуска в Польше. Митингующие перекрыли движение грузовиков на пункте пропуска "Медика — Шегини". По предварительной информации, блокировка продлится до 26 ноября.

Напомним, 21 ноября сообщалось, что в НБУ подсчитали, какие убытки несет Украина из-за забастовки польских перевозчиков. Регулятор считает, что если ситуация на польско-украинской границе останется на прежнем уровне, объемы экспорта ежемесячно будут сокращаться на 160 миллионов долларов, а импорта — на 240 миллионов.