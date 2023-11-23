Смерть водителя на польской границе: Украина требует разблокировать движение фур, – посол

По словам посла Киева в Варшаве Василия Зварыча, каждый имеет право на протест, но форма, время и продолжительность забастовки в сложных погодных условиях создает реальную угрозу безопасности людей.

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Посол Украины в Польше Василий Зварыч подтвердил смерть украинского водителя на польской границе. Водитель фуры ожидал своей очереди перед пунктом пропуска Корчова на территории Польши, заблокированном из-за забастовки польских перевозчиков. Об этом Зварыч сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Посольство в срочном порядке обратилось с очередной официальной нотой в Министерство иностранных дел Польши, требуя разблокировать движение грузовых автомобилей. Соответствующие сигналы доведены также Министерству внутренних дел и администрации Польши", – написал украинский дипломат.

Василий Зварыч подчеркнул, что ограничение грузового движения польскими водителями создает угрозу жизни и здоровью их украинских коллег, а также значительную угрозу безопасности и порядку движения на дорогах общего пользования, что согласно нормам польского закона "О собраниях" дает прямые основания органам местного самоуправления отозвать разрешение на проведение акции протеста и запретить забастовку.

"Мы призываем польские власти к решительным действиям по разблокированию движения и не допущению, чтобы украинские, польские и иностранные водители грузового автотранспорта простаивали в многокилометровых очередях без надлежащих для этого условий – становились заложниками действий организаторов протеста", – заявил Зварыч.

Посол Украины отметил, что каждый человек имеет право на выражение протеста и отстаивание своих прав, но в данном случае "форма, время и продолжительность собрания в сложных погодных условиях создает реальную угрозу жизни и здоровью, а также безопасности людей".

Дипломат заявил, что очень важно сохранить человеческие жизни, а для этого необходимо разблокировать движение и фур через границу и дать украинским водителям возможность беспрепятственно вернуться домой.

Напомним, остановлено движение уже на четвертом пункте пропуска в Польше. Митингующие перекрыли движение грузовиков на пункте пропуска "Медика — Шегини". По предварительной информации, блокировка продлится до 26 ноября.

Ранее Фокус писал, что спецслужбы РФ могут быть причастны к блокировке границ Украины. По мнению журналистов, ситуация с грузовыми перевозчиками на границах с Польшей и Словакией создана искусственно, поэтому ее сложно разрешить цивилизованным путем.