Украина не должна быть заложником: в Евросоюзе могут ввести санкции против Польши

По словам комиссара ЕС по транспорту Адины Валеан, у польских властей "нет доброй воли" к поиску решения проблемы с блокадой украинских грузовиков на границе.

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В Европейской комиссии (ЕК) рассматривают возможность введения санкций против Польши из-за забастовки польских перевозчиков на границе с Украиной. Об этом пишет польский портал RMF24 30 ноября.

Профильный еврокомиссар по транспорту Адина Велян заявила, что польские власти недостаточно активно принимают участие в урегулировании проблемы на украинско-польской границе. По ее словам, эта ситуация является "неприемлемой".

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"У польских властей нет доброй воли к поиску решения, со стороны властей Польши наблюдается полное отсутствие обязательств", — сказала еврокомиссар.

Велян отметила, что Еврокомиссия пытается помочь найти решение, однако есть целый перечень технических мер, которые могут быть приняты и реализованы польской стороной. Она подчеркнула, что именно польские власти должны "применять законы ЕС на границе".

"Я поддерживаю право на протесты, но Украина, которая находится в состоянии войны, не должна быть их заложником", — добавила Велян.

Еврокомиссар предложила продолжить диалог, однако предупредила, что ЕК оставляет за собой право начать процедуру, которая может закончиться в суде Евросоюза. По словам журналистов, возбуждение дела может повлечь за собой штрафные санкции для Польши.

Напомним, 27 ноября в Министерстве инфраструктуры Польши призвали Украину выполнить требования польских перевозчиков, устроивших блокаду на границе. В ведомстве обратились к Еврокомиссару по транспорту с предложением проанализировать влияние отмены разрешений для украинских перевозчиков для работы на рынке ЕС.

Позже, 30 ноября, в Министерстве инфраструктуры Польши сообщили, что была достигнута договоренность с перевозчиками, которые блокируют пункты пропуска на границе с Украиной. Вальдемар Ящур, представитель транспортной отрасли, заявил, что встреча с протестующими прошла плодотворно.