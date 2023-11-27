Блокада украинской границы: Польша предложила Украине решение проблемы

Организатор протеста на украинско-польской границе Рафал Меклер назвал блокаду воспитанием, а Украину сравнил с "избалованным ребенком". По его словам, если не покупать на завтрак мороженое и шоколад, ребенок начинает топать, кричать и валяться на тротуаре.

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Правительство Польши предъявило к Украине требования относительно снятия блокады на границе. Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик в письме к своему украинскому коллеге сообщил, что одна из причин протеста польских перевозчиков — система электронной очереди, введенная Украиной для грузовиков, которые возвращаются в ЕС без груза. Письмо опубликовано на сайте Министерства инфраструктуры Польши.

По словам польского министра, новая система допускает неравное отношение к перевозчикам из Украины и Польши.

Адамчик призвал в срочном порядке выполнить требования польских перевозчиков и предложил отменить обязательную регистрацию грузовиков в электронной очереди как минимум на двух пунктах пропуска: "Зосин — Устилуг" и "Нижанковичи — Мальховице".

В свою очередь, организатор протеста на украинско-польской границе Рафал Меклер считает блокаду украинской границы воспитанием "избалованного ребенка".

"Есть страна, поведение которой похоже на поведение избалованного ребенка, — написал он в Facebook. — Когда родитель дарит сладости, покупает игрушки, многое позволяет, ребенок вежлив. Но, когда родитель находится в сложной ситуации, и нет средств, чтобы покупать на завтрак мороженое, шоколад и Disneyland, ребенок начинает топать, кричать и валяться на тротуаре".

Пост Рафала Меклера

Что известно о Рафале Меклере?

Акцию на границе в сентябре организовал польский Комитет защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта. Ее идейный вдохновитель — владелец логистической компании Rafał Mekler Transport Рафал Меклер. Он возглавляет люблинскую ячейку партии Конфедерация Свободы и Независимости.

Международными перевозками он занимается с 2013 года. На местных выборах 2018 года баллотировался от партии Национальное движение, в 2019 году – участвовал уже в парламентских выборах.

Меклер называет себя патриотом и предпринимателем. Он увлекается военным делом, классической философией и геополитикой.

Напомним, что немецкая таможня остановила движение всех польских фур.

Также Фокус в своем материале сообщал о торговой войне между Польшей и Украиной. Польские перевозчики пытаются восстановить "справедливость" и вытеснить украинских конкурентов с рынка.