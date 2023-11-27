Блокада українського кордону: Польща запропонувала Україні вирішення проблеми

Організатор протесту на українсько-польському кордоні Рафал Меклер назвав блокаду вихованням, а Україну порівняв із "розпещеною дитиною". За його словами, якщо не купувати на сніданок морозиво і шоколад, дитина починає тупати, кричати й валятися на тротуарі.

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Уряд Польщі висунув до України вимоги щодо зняття блокади на кордоні. Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик у листі до свого українського колеги повідомив, що одна з причин протесту польських перевізників — система електронної черги, запроваджена Україною для вантажівок, які повертаються до ЄС без вантажу. Лист опубліковано на сайті Міністерства інфраструктури Польщі.

За словами польського міністра, нова система допускає нерівне ставлення до перевізників з України та Польщі.

Адамчик закликав терміново виконати вимоги польських перевізників і запропонував скасувати обов'язкову реєстрацію вантажівок в електронній черзі щонайменше на двох пунктах пропуску: "Зосін — Устилуг" і "Нижанковичі — Мальховіце".

Зі свого боку, організатор протесту на українсько-польському кордоні Рафал Меклер вважає блокаду українського кордону вихованням "розпещеної дитини".

"Є країна, поведінка якої схожа на поведінку розпещеної дитини, — написав він у Facebook. — Коли батько дарує солодощі, купує іграшки, багато чого дозволяє, дитина ввічлива. Але, коли батько перебуває у складній ситуації, і немає коштів, щоб купувати на сніданок морозиво, шоколад і Disneyland, дитина починає тупотіти, кричати та валятися на тротуарі".

Пост Рафала Меклера

Що відомо про Рафала Меклера?

Акцію на кордоні у вересні організував польський Комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту. Її ідейний натхненник — власник логістичної компанії Rafał Mekler Transport Рафал Меклер. Він очолює люблінський осередок партії Конфедерація Свободи й Незалежності.

Міжнародними перевезеннями він займається з 2013 року. На місцевих виборах 2018 року балотувався від партії Національний рух, у 2019 році — брав участь уже в парламентських виборах.

Меклер називає себе патріотом і підприємцем. Він захоплюється військовою справою, класичною філософією і геополітикою.

Нагадаємо, що німецька митниця зупинила рух усіх польських фур.

Також Фокус у своєму матеріалі повідомляв про торгову війну між Польщею та Україною. Польські перевізники намагаються відновити "справедливість" і витіснити українських конкурентів з ринку.