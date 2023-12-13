Выплаты для беженцев в Польше увеличат: кого коснется и как оформить заявку

В Польше вырастет соцпомощь для некоторых украинских беженцев уже с начала нового года.

Related video

Власти Польши увеличат сумму денежных выплат для украинских беженцев с детьми, которые получают поддержку по программе "500+". Размер этих выплат возрастет до 800 злотых. Уже с 1 января 2024 года помощь будет увеличена. Об этом сообщает ukrayina.pl.

До конца 2023 года беженцы из Украины на каждого несовершеннолетнего ребенка будут получать по 500 злотых ежемесячно, однако с началом нового года денежную помощь повысят до 800 злотых. Если считать в гривневом эквиваленте, то семьи с детьми будут получать не 4 575, а 7 320 гривен ежемесячно.

Важно

Население Украины через 10 лет: какая цифра может стать критической, — ученый-демограф

Как получить пособие на ребенка в Польше

Украинцам в Польше, кто уже получает социальные выплаты, не должны подавать никаких дополнительных документов. Им поступит большая помощь автоматически. Все другие виды финансовой помощи в Польше останутся без изменений.

Если вам нужно оформить пособие на ребенка в Польше, то уже с 1 февраля там начнут сбор заявок на его назначение. Деньги присылают на уход за ребенком, поэтому документы оформляют на период с 1 июня 2024-го по 31 мая 2025 года.

Какие документы нужно подать

Украинцы, которые впервые будут участвовать в программе "800+", должны обратиться в управление социального страхования (ZUS) и иметь при себе следующие документы:

идентификационный номер PESEL (заявителя и ребенка);

адрес электронной почты;

номер телефона польского оператора;

номер банковского счета в Польше.

Отметим, что для получения пособия на ребенка, вам нужно находиться в Польше легально.

Также в ZUS могут запросить дополнительные документы, в частности, если человек прибыл в Польшу до 24 февраля 2022 года, а ребенок приехал позже. В таком случае могут попросить еще решение суда о назначении заявителя временным опекуном ребенка или документ, подтверждающий легальность пребывания и доступ к рынку труда в стране.

Важно

Польша за сутки приняла 15 700 новых беженцев из Украины, — Погранслужба

Как подать заявку на помощь

Заявку на помощь подают онлайн:

мобильное приложение mZUS;

портал электронных услуг ZUS (PUE ZUS);

портал Emp@tia;

электронный банкинг, который сотрудничает с ZUS.

Средства будут поступать на польский счет, указанный в заявлении. Также выплаты будут прекращать, как только гражданин Украины покинет Польшу, поэтому по возвращению их придется возобновить.

Напомним, в пять раз сократит соцвыплаты украинским беженцам Ирландия. Там власти одобрили сокращение еженедельной помощи, и теперь эта сумма составляет 38,8 евро.

Фокус уже сообщал, что украинские беженцы на Западе оказались перед мучительным выбором: вернуться домой или пустить корни за рубежом.