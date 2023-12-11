Население Украины через 10 лет: какая цифра может стать критической, — ученый-демограф

По мнению ученого-демографа Алексея Позняка, украинские беженцы могут начать возвращаться домой при условии эффективной миграционной политики.

Related video

Население Украины к 2035 году может составлять около 30 миллионов человек. Такую цифру озвучил в интервью "РБК-Украина" заведующий сектором миграционных исследований Института демографии и социальных исследований им. Н.В. Птухи Алексей Позняк.

При этом он предупредил, что условием такого уровня должна быть эффективная миграционная политика, которая поможет более-менее стабилизировать этот показатель.

И добавил, что на самом деле такая цифра является "нормальной", поскольку это еще тот уровень, когда освоение и обслуживание украинских территорий можно будет поддерживать на достаточном уровне.

"Тем более что у нас часть приграничных с государством-агрессором территорий будет оставаться все равно беспокойными и не сильно населенными", — пояснил ученый.

Важно

Украина может вернуть лишь половину мигрантов, уехавших после начала вторжения РФ, — эксперт

Однако Позняк отметил, что критической цифрой для Украины может стать уровень населения в 20 миллионов человек.

Миграционные процессы в Украине

На вопрос, появились ли новые тренды в миграционных процессах в Украине, демограф не подтвердил это предположение журналистов. Скорее, по его словам, следует говорить о поездках в различных направлениях, но не о возврате украинцев на родину. Из числа тех, кто вернулся, это в основном киевляне, а доля тех, кто намерен вернуться, неуклонно снижается, подчеркнул Позняк.

"В настоящее время в основном контингент внешних мигрантов стабилизировался. Если не считать людей, вынужденных уехать или уехавших по желанию в страну-агрессор, то в ЕС и Северной Америке почти 5 миллионов наших граждан. Я думаю, что настоящая цифра ближе к европейской статистике, чем к расчетам на основе данных Госпогранслужбы по количеству пересечения границы, согласно которым разница между количеством выездов и въездов составляет 1,8 миллиона", — заметил ученый.

При этом демограф говорит о том, что уровень привлекательности Украины для внешних мигрантов будет зависеть и от окончания войны, и от ситуации с иностранными инвестициями. Поэтому, по мнению Позняка, уповать на массовость мигрантов извне, которые помогут восстановить экономику Украины, не стоит.

"Исключением могут быть люди, которые приедут по востребованным специальностям и которым предложат большие деньги. Могут приехать те, кто уже всего добился в профессии дома и готов сменить обстановку, поделиться опытом. Это может быть определенная социальная миссия", — уточнил ученый.

Что касается внутренней миграции, то Позняк обратил внимание на то, что сейчас люди предпочитают переезжать в центральные районы страны, и именно здесь будет формироваться новый промышленный центр Украины.

Важно

Количество украинских беженцев выросло: сколько людей имеют статус временной защиты в ЕС

Напомним, что количество украинцев со статусом временной защиты в Евросоюзе выросло до 4,24 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные статистической организации Европейской Комиссии.

Фокус уже писал, что перед украинцами за рубежом, в частности в Европе, куда они сбежали от полномасштабной войны, встала жестокая дилемма: возвращаться домой или оставаться.