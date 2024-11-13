Одинокая, но счастливая: 71-летняя женщина никогда не имела серьезных отношений и радуется тому (видео)

Женщина признается, что несмотря на полное отсутствие каких-либо романтических отношений за всю жизнь, она часто видится с друзьями, активно гуляет по пляжам у Тихого океана, и продолжает заниматься научными исследованиями.

71-летняя доктор социологии из США Белла ДеПоло заявила, что никогда не имела серьезных романтических отношений, но называет себя счастливой в этой жизни. Об этом говорится в материале издания Business Insider.

По ее словам, людей часто смущает избранный ею образ жизни, так как якобы она должна мечтать о партнере.

Интервью Беллы ДеПоло об одиночестве и ее новой книге "Одиночество в душе" (Single at Heart) на подкасте The Most Days Show

"Существует предубеждение, что если вы одиноки, то вы либо застряли дома в одиночестве, либо вынуждены все делать самостоятельно, потому что у вас никого нет. И хотя это может быть правдой для некоторых людей, мы действительно ошибаемся, когда думаем, что это касается всех одиноких людей", — говорит Белла.

Она отмечает, что в душе действительно считает себя одинокой, но добавляет, что сейчас она самая счастливая и реализованная именно без отношений. Однако она не отрицает наличия социальных контактов с другими людьми, и ей нравятся эти встречи.

"Мне нравится решать, что я хочу делать, когда я хочу это делать, как долго я хочу не спать, что я хочу есть, и хочу ли я быть с другими людьми, и если да, то с кем и как долго", — подчеркивает ДеПоло.

Белла вспоминает, что в начале и посреди взрослой жизни ей нравилось проводить пару раз в неделю в полном одиночестве. Однако со временем этот отрезок становился только больше, и вырос до целой недели.

Социолог рассказывает, что чаще всего проводит свое время на прогулках вдоль пляжа на берегу Тихого океана, а на выходные обычно идет за продуктами и готовит что-то вкусное. Госпожа ДеПоло говорит, что в свободное время от написания статей она любит смотреть что-то по ТВ или какой-то фильм, а также читать книги.

"Я — социолог и писательница, и я часто пишу и читаю не только на работе, потому что мне это очень нравится. Я изучаю и пишу о радости одинокой жизни и недавно совершила турне со своей книгой", — сказала она и добавила, что даже на праздники чаще проводит их в одиночестве.

Напомним, Фокус писал, что ученые не нашли связи между одиночеством и развитием болезней. Наука уже давно связывает изоляцию от людей и общения с целым рядом физических осложнений, сравнивая ее даже с голодом. Однако новое исследование ученых поставило под сомнение это сложившееся мнение, хотя в нем и есть несколько важных нюансов.

Также мы рассказывали о том, какой опасности подвергаются одинокие пожилые люди. Исследование проливает свет на различные факторы, влияющие на ощущение одиночества в разных возрастных группах.