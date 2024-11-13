Самотня, але щаслива: 71-річна жінка ніколи не мала серйозних стосунків і радіє тому (відео)

Жінка зізнається, що попри повну відсутність будь-яких романтичних стосунків за все життя, вона часто бачиться з друзями, активно гуляє пляжами біля Тихого океану, і продовжує займатися науковими дослідженнями.

71-річна докторка соціології зі США Белла ДеПоло заявила, що ніколи не мала серйозних романтичних стосунків, але називає себе щасливою в цьому житті. Про це йдеться у матеріалі видання Business Insider.

За її словами, людей часто бентежить обраний нею спосіб життя, нібито вона має мріяти про партнера.

Інтерв'ю Белли ДеПоло про самотність та її нову книжку "Самотність в душі" (Single at Heart) на подкасті The Most Days Show

"Існує упередження, що якщо ви самотні, то ви або застрягли вдома на самоті, або змушені все робити самостійно, тому що у вас нікого немає. І хоча це може бути правдою для деяких людей, ми дійсно помиляємося, коли думаємо, що це стосується всіх самотніх людей", — каже Белла.

Вона відзначає, що в душі справді вважає себе самотньою, але додає, що наразі вона найщасливіша та найреалізованіша саме без стосунків. Однак вона не заперечує наявності соціальних контактів з іншими людьми, і їй подобаються ці зустрічі.

"Мені подобається вирішувати, що я хочу робити, коли я хочу це робити, як довго я хочу не спати, що я хочу їсти, і чи хочу я бути з іншими людьми, і якщо так, то з ким і як довго", — підкреслює ДеПоло.

Белла згадує, що на початку та посеред дорослого життя їй подобалося проводити десь або два на тиждень у повній самоті. Однак з часом цей відрізок ставав тільки більше, і зріс до цілого тижня.

Соціологиня розповідає, що найчастіше проводить свій час на прогулянках вздовж пляжу на березі Тихого океану, а на вихідні зазвичай йде на закупи за продуктами та готує щось смачне. Пані ДеПоло каже, що у вільний час від написання статтей вона полюбляє дивитися щось на ТБ чи якийсь фільм, а також читати книжки.

"Я — соціологиня і письменниця, і часто я пишу і читаю не тільки на роботі, тому що мені це дуже подобається. Я вивчаю і пишу про радість самотнього життя і нещодавно здійснила турне зі своєю книгою", — сказала вона і додала, що навіть на свята частіше проводить їх на самоті.

Нагадаємо, Фокус писав, що учені не знайшли зв'язку між самотністю і розвитком хвороб. Наука вже давно пов'язує ізоляцію від людей і спілкування з цілою низкою фізичних ускладнень, порівнюючи її навіть із голодом. Однак нове дослідження вчених поставило під сумнів цю сформовану думку, хоча в ній і є кілька важливих нюансів.

Також ми розповідали про те, на яку небезпеку наражаються самотні люди похилого віку. Дослідження проливає світло на різні чинники, що впливають на відчуття самотності в різних вікових групах.