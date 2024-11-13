Самотня, але щаслива: 71-річна жінка ніколи не мала серйозних стосунків і радіє тому (відео)
Жінка зізнається, що попри повну відсутність будь-яких романтичних стосунків за все життя, вона часто бачиться з друзями, активно гуляє пляжами біля Тихого океану, і продовжує займатися науковими дослідженнями.
71-річна докторка соціології зі США Белла ДеПоло заявила, що ніколи не мала серйозних романтичних стосунків, але називає себе щасливою в цьому житті. Про це йдеться у матеріалі видання Business Insider.
За її словами, людей часто бентежить обраний нею спосіб життя, нібито вона має мріяти про партнера.
"Існує упередження, що якщо ви самотні, то ви або застрягли вдома на самоті, або змушені все робити самостійно, тому що у вас нікого немає. І хоча це може бути правдою для деяких людей, ми дійсно помиляємося, коли думаємо, що це стосується всіх самотніх людей", — каже Белла.
Вона відзначає, що в душі справді вважає себе самотньою, але додає, що наразі вона найщасливіша та найреалізованіша саме без стосунків. Однак вона не заперечує наявності соціальних контактів з іншими людьми, і їй подобаються ці зустрічі.
"Мені подобається вирішувати, що я хочу робити, коли я хочу це робити, як довго я хочу не спати, що я хочу їсти, і чи хочу я бути з іншими людьми, і якщо так, то з ким і як довго", — підкреслює ДеПоло.
Белла згадує, що на початку та посеред дорослого життя їй подобалося проводити десь або два на тиждень у повній самоті. Однак з часом цей відрізок ставав тільки більше, і зріс до цілого тижня.
Соціологиня розповідає, що найчастіше проводить свій час на прогулянках вздовж пляжу на березі Тихого океану, а на вихідні зазвичай йде на закупи за продуктами та готує щось смачне. Пані ДеПоло каже, що у вільний час від написання статтей вона полюбляє дивитися щось на ТБ чи якийсь фільм, а також читати книжки.
"Я — соціологиня і письменниця, і часто я пишу і читаю не тільки на роботі, тому що мені це дуже подобається. Я вивчаю і пишу про радість самотнього життя і нещодавно здійснила турне зі своєю книгою", — сказала вона і додала, що навіть на свята частіше проводить їх на самоті.
Нагадаємо, Фокус писав, що учені не знайшли зв'язку між самотністю і розвитком хвороб. Наука вже давно пов'язує ізоляцію від людей і спілкування з цілою низкою фізичних ускладнень, порівнюючи її навіть із голодом. Однак нове дослідження вчених поставило під сумнів цю сформовану думку, хоча в ній і є кілька важливих нюансів.
Також ми розповідали про те, на яку небезпеку наражаються самотні люди похилого віку. Дослідження проливає світло на різні чинники, що впливають на відчуття самотності в різних вікових групах.