В 6 странах Европы будут принимать украинских беженцев в 2024 году: какие там предоставляют условия

Украинские беженцы могут получить временную защиту по меньшей мере в шести европейских странах. В зависимости от места пребывания отличаются выплаты и доступ к образованию или медицинским услугам.

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В Европе продолжают принимать беженцев из Украины. В том, в какие популярные страны можно поехать в 2024 году и какие там будут условия для жизни, разобрались журналисты "ТСН".

В СМИ отметили, что иметь статус временной защиты одновременно в нескольких странах — запрещено. Более того, в некоторых странах украинцам отказывают в повторном убежище.

Условия для беженцев из Украины в Нидерландах

В Нидерландах получить временную защиту могут:

украинцы, которые покинули дом после 26 ноября 2021 года;

граждане, которые выехали из Украины до 27 ноября того же года и находились в Нидерландах.

Кроме того, на убежище могут рассчитывать и члены семьи украинцев или иностранцы, которые легально проживали в Украине. Временная защита предоставляется до 4 марта 2024 года.

Украинских беженцев бесплатно расселяют во временное жилье как в маленьких, так и в больших городах. Однако стоит отметить, что Амстердам — переполнен. Выбирать место размещения нельзя.

В основном украинцев заселяют в отдельные комнаты, но могут выделить и кровать в общежитии. Можно оказаться в гостинице, на базе отдыха, в помещении школы или госпиталя. Менее популярный вариант — приемная семья.

В центрах для беженцев граждане Украины могут бесплатно питаться трижды в день. Также они могут оформить выплаты — 260 евро в месяц (как на взрослого, так и на ребенка). Однако если человек питается в центре, будет получать только 55 евро — на личные нужды. Остальная часть денег рассчитана на еду.

В случае трудоустройства или переезда средства выплачивать прекращают. Работу можно найти через центр занятости или самостоятельно.

Украинцы имеют право бесплатно лечиться в Нидерландах. В этот пакет услуг входят: посещение семейного врача, лечение острых и хронических заболеваний, помощь стоматолога при острой боли, получение очков или слуховых аппаратов и некоторых лекарств.

За школы также платить не надо. Обучение происходит на нидерландском языке, но в некоторых образовательных учреждениях создают специальные украинские классы. Детские же садики — платные, и попасть в них трудно из-за больших очередей.

На специальном портале можно ознакомиться с пошаговой инструкцией для беженцев. Также консультацию можно получить в пунктах Красного Креста.

Условия для беженцев из Украины в Германии

Украинцы могут въезжать на территорию страны без визы, но без регистрации пребывание ограничено до 90 дней. Затем нужно подать заявку на получение статуса временной защиты. Вид позволит остаться в Германии еще на год, но его можно будет продлить еще на два года.

Временная защита здесь предоставляется до марта 2025 года.

Оформить ее могут:

украинцы, которые выехали после 24 февраля 2022 года;

люди без гражданства и иностранцы, которые до полномасштабного вторжения ВС РФ находились в Украине;

члены семьи украинцев и иностранцы, которые легально проживали в Украине;

украинцы, которые уже живут на территории Германии, но чье разрешение вскоре заканчивается по сроку действия;

граждане Украины, которые выехали незадолго до начала полномасштабной войны и не могут вернуться.

Беженцам из Украины в Германии предоставляют бесплатное жилье. Речь идет о квартире, комнате в общежитии или месте в приюте для беженцев. Большие города сейчас переполнены, поэтому украинцев расселяют на более отдаленных территориях.

Получить помощь сейчас можно в: Баварии, Баден-Вюртемберге, Гессене, Саксонии, Тюрингии и Саарланде. На других землях статус смогут оформить только те, у кого там проживают родственники. Однако список постоянно меняется.

Жить в социальном жилье — необязательно, можно остановиться у знакомых или арендовать жилье самостоятельно.

Украинские беженцы могут получать выплаты для безработных — 502 евро в месяц. Тем, кто живет с семьей, выплачивают 451 евро на человека. Дети могут получать от 318 до 420 евро.

В случае трудоустройства помощь прекращается. Найти работу также можно через центр занятости или самостоятельно.

Медицинские услуги предоставляются бесплатно. За посещение немецкой школы и курсов немецкого для взрослых платить также не нужно.

Если человек уедет из Германии более чем на полгода, его статус аннулируют. Также в случае поездок на более трех недель будут отменены выплаты.

Пошаговую инструкцию для беженцев можно прочитать на сайте.

Условия для беженцев из Украины в Швейцарии

Въехать в страну можно без биометрического паспорта и визы, но пребывание без регистрации ограничено до 90 дней. Затем нужно получать статус S. Он дает право на проживание на год, но срок можно будет продлевать. Сейчас защита предоставляется до 4 марта 2024 года.

Для того, чтобы получить статус S нужно заполнить заявление, предоставив персональные данные и отпечатки пальцев.

Беженцев поселяют в специальном центре приема, где в одной комнате могут проживать до 20 человек. Затем можно попасть в семью, но этого придется ждать до нескольких недель.

Украинцам бесплатно предоставляют первичную медицинскую помощь, в которую входят: визиты к врачам, консультации, диагностика и бесплатные лекарства по рецепту.

Финансовую помощь в размере 1 510 евро в месяц получают не все. Каждую заявку беженца рассматривают отдельно, учитывая финансовое положение человека или семьи.

Посещение школы — бесплатное.

Швейцария в основном отказывает в повторной защите, но ее можно получить, если причиной для переезда из другой страны стала ее перегруженность беженцами.

Подробнее о получении убежища в Швейцарии можно почитать на сайте Государственного секретариата по вопросам миграции.

Условия для беженцев из Украины в Норвегии

Условия въезда совпадают с условиями в Швейцарии.

Временную защиту могут получить:

все украинцы, которые были перемещены в результате войны;

иностранцы и лица без гражданства, которые получили защиту в Украине, и их семьи.

Вид на жительство предоставляется на год, но может быть продлен до трех лет.

Его не предоставят тем, кто:

не проживал в Украине до 24 февраля 2022 года;

проживал в Норвегии или другой стране до 24 февраля 2022 года;

имеет вид на жительство в Норвегии;

не является гражданином Украины, но имеет вид на жительство в Украине.

Украинцам предоставляют бесплатное жилье. Сначала селят в приемном центре, а затем — в одной из общин страны. Чаще всего граждане Украины оказываются в специальных небольших общежитиях, но жить в предоставленном жилье необязательно.

Медицинская помощь, если человек болеет, нуждается в стоматологическом лечении или имеет зависимость, предоставляется с определенной льготой. Взрослые должны платить 15-35 евро. Однако если денег нет, помощь все равно окажут. Госпитализация — бесплатная.

Украинцам, которые не могут себя обеспечить, предоставляют денежную помощь — примерно 1 800 евро на взрослого — в течение первых полгода, и примерно 650 евро — позже. На каждого ребенка выплачивают от 250 до 350 евро.

Дети в возрасте 6-16 лет могут учиться бесплатно. Затем можно получить государственное место в колледже или в университете со стипендией.

Подробнее о временной защите в Норвегии можно почитать на сайте посольства.

Условия для беженцев из Украины в Ирландии

Оформлять визу для въезда не нужно, а получить защиту можно в аэропорту в Дублине. После получения статуса можно проживать в стране в течение года (с возможностью продлить его действие).

Центры по оказанию помощи беженцам кроме Дублина также есть в Корке и Лимерике.

Украинцам предоставляют бесплатное жилье — размещают в гостиницах, школах или спортивных залах.

Чтобы получить доступ к медицине, рынку труда и образованию нужно получить номер PPS в Департаменте социальной защиты.

Беженцам из Украины выплачивают до 208 евро помощи в неделю. На ребенка можно получать дополнительно 140 евро в месяц.

После оформления статуса медицинские услуги можно получать бесплатно. Обучение в школах, учебники и форма — тоже бесплатные. Детсады в Ирландии частные, но по государственной программе ЕССЕ можно получить компенсацию трех часов обучения в день.

Подробнее о временной защите в Ирландии можно почитать по ссылке.

Условия для беженцев из Украины в Польше

В Польше предоставляют временную защиту на один год с возможностью ее продлить. С ней беженцы получают код PESEL, который позволяет получать социальную помощь и медицинские услуги, а также трудоустраиваться и учиться.

С марта этого года статус PESEL UKR — обязательный. На его получение предоставляется 30 дней со дня приезда.

Украинцы, которые приехали после 24 февраля 2022 года и имеют PESEL UKR, получают медицинскую помощь бесплатно. Также они не платят за обучение.

Если человек выезжает из Польши на более 30 дней, его статус PESEL UKR отменяется. Выплаты в таком случае тоже прекращаются. Однако по возвращении его можно будет восстановить.

Подробнее о помощи гражданам Украины можно почитать на специальном сайте.

Правила въезда в ЕС

В СМИ подчеркнули, что правила въезда в страны Евросоюза в 2024 году должны стать более жесткими. Изменения коснутся и украинцев.

Впоследствии для пересечения границы нужно будет получать специальное разрешение — ETIAS. За него необходимо будет оплатить сбор — 7 евро, а также заполнить анкету.

Напомним, в СМИ информировали, что в пяти городах Чехии уже не размещают беженцев из Украины. В список вошла и Прага.

В Украине внесли изменения, касающиеся внутренних переселенцев. На правительственном портале объяснили, что нужно знать лицам со статусом ВПЛ.