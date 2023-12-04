Переселенцам в Украине будут по-новому начислять выплаты: что нужно знать

Трудоспособных граждан со статусом ВПЛ будут "подталкивать" к поиску работы. Неработающие без причины украинцы должны "поспособствовать своей занятости" в течение трех месяцев со дня назначения выплат.

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Правительство Украины внесло некоторые изменения в процедуру выплат внутренним переселенцам (ВПЛ). Переселенцы, некоторое время проживавшие за границей, могут обратиться за назначением выплаты по прошествии 15 рабочих дней после возвращения в страну. Об этом сообщается на правительственном портале.

Предусматривается еще, что при повторном перемещении во время обязательной эвакуации после 1.08.2023 те, кто прежде получал выплаты, еще полугода смогут рассчитывать на пособие.

К тому же, внутренним переселенцам пособия будут выплачивать еще в течение трех месяцев по завершении боевых действий или временной оккупации в населенных пунктах, из которых они переместились.

В довершение всего, неработающий гражданин трудоспособного возраста (если на то нет уважительных причин) в течение трех месяцев со дня назначения выплат ВПЛ "должен поспособствовать своей занятости".

Выплаты переселенцам в Украине — пособие после 15 рабочих дней

"В частности, посредством трудоустройства, регистрации как физического лица — предпринимателя, подачи заявки на грант для бизнеса/ваучера для получения образования и т.д. Или же получить статус безработного в центре занятости", — говорится в публикации правительственного портала.

Напомним, что в некоторых областях Украины переселенцы смогут получить новую денежную помощь. Денежная помощь помогла бы определенным категориям украинцев со статусом ВПЛ оплачивать съем жилья и коммунальные в течение полугода.

Ранее Фокус в своем новом материале сообщал, куда и почему переезжают украинские беженцы. За год число зарегистрированных беженцев в Польше сократилось более чем на 350 тысяч человек, в то время, как в Германии выросло — больше чем на 410 тыс.