Не в восторге: нужны ли Европе иждивенцы, или беженцы из Украины — это ресурс для экономики

Украинцы, осознавая, что война затянулась, начинают думать о долгосрочных перспективах и активно меняют страны проживания. Европа вроде бы и не против, ведь она нуждается в человеческих ресурсах. Однако от такого количества иждивенцев налогоплательщики на западе не в восторге.

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Если в начале полномасштабной войны основным местом дислокации украинских беженцев была Польша, то сейчас она уступила первенство Германии. Главная причина утечки рабочих рук на запад — материальная: в Германии выше и пособия, и зарплаты. Об этом пишет Фокус в своем новом материале "Миграция ради лучшей жизни. Куда и почему переезжают украинские беженцы".

Уже несколько месяцев подряд Польша теряет украинцев, которые едут в Германию. Если на конец июня 2023 года в Германии было зарегистрировано примерно 1,1 миллиона граждан Украины, тогда как в Польше их было менее 975 тысяч. Это означает, что за год количество зарегистрированных беженцев в Польше уменьшилось более чем на 350 тысяч человек, а в Германии в то же время выросло более чем на 410 тыс.

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Среди беженцев есть немало украинцев, которым очень важно не получать помощь и полностью обеспечивать себя самостоятельно. Но есть и те, кто предпочитает жить на выплаты от государства как можно дольше, поэтому не предпринимает никаких попыток ни искать работу, ни учить язык, ни хоть немного адаптироваться. В Германии мама с ребенком могут получать 900 евро помощи в месяц, а, например, в Ирландии — 1200 евро. Плюс бесплатное жилье и даже бесплатная еда.

"Эти деньги очень расслабляют и даже заставляют наглеть. Получаешь такую помощь месяц, второй, третий — и вот уже кажется, что тебе все должны. Как только я заметила в себе эти тревожные звоночки, сразу вышла на работу и отказалась от социалки", — поделилась впечатлениями Оксана, живущая в городке неподалеку от Гамбурга.

Изменения украинцев уже не пугают — они стали частью их жизни

Эксперты говорят, что в последнее время действительно все больше беженцев выбирают Германию вследствие относительно высоких выплат на детей — там удобно жить на пособие. Также, в основном за выплатами люди ехали в Норвегию, Данию, Швецию, Ирландию.

Однако даже богатые страны ЕС не в восторге от такого количества иждивенцев. Европа страдает от нехватки человеческих ресурсов, она бы хотела, чтобы украинские мигранты остались, но не в качестве иждивенцев, а в качестве работников, которые бы способствовали развитию экономики, говорит президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Поэтому европейские страны делают все больше шагов для того, чтобы люди выходили на работу.

Даже богатые страны ЕС не в восторге от такого количества иждивенцев

Например, приводит цифры эксперт, в Германии сегодня трудоустроены лишь 19% украинских беженцев, а в планах немецкого правительства довести эту долю до 40%. Поэтому, говорит эксперт, можно прогнозировать, что у тех украинцев, кто даже мысли не имел искать работу, изучать язык, социализироваться, выбор будет невелик: либо возвращаться в Украину, либо искать другие страны, которые еще некоторое время будут продолжать предоставлять выплаты.

Решение украинцев относительно возвращения в Украину зависит от продолжительности боевых действий, а также от того, что именно страны ЕС будут делать, чтобы беженцы выходили на местный рынок труда

"Решение украинцев относительно возвращения или невозвращения в Украину зависит, прежде всего, от продолжительности боевых действий, — отметил Василий Воскобойник в комментарии Фокусу. — А также от того, что именно страны ЕС будут делать, чтобы беженцы выходили на местный рынок труда, получали зарплаты для обеспечения собственных семей и платили налоги для "компенсации" расходов на беженцев, которые не могут себя содержать — пожилых людей, людей с инвалидностью, многодетных и т.д.".

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Какие страны планируют сократить помощь украинским беженцам, — СМИ (инфографика)

Напомним, что жизнь в Европе оказалась намного сложнее и многограннее, чем казалось издалека.

Как ранее писал Фокус, обычно украинцам в Европе предлагают простую неквалифицированную работу с достаточно низкой зарплатой, потому что без знания местного языка и подтвержденной квалификации трудно рассчитывать на что-то большее.