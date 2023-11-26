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Экономика

Действительно ли в Европе лучше? Мифы и реальность жизни украинских мигрантов

Тарту, европейские города, жизнь в Европе
Фото: Наталия Мичковская | Европейские города часто выглядят, как открытки, однако реальность может быть менее интересной

Практически каждый из нескольких миллионов украинцев, которые после 24 февраля 2022 года эмигрировали в Европу, имел определенные представления о "типичной европейской стране". Однако выяснилось, что жизнь в Европе гораздо сложнее и многограннее, чем казалось издалека. Насколько качественная в Евросоюзе медицина, большую ли помощь оказывают украинцам и хороший ли в странах Европы сервис, выяснял Фокус.

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До полномасштабной войны "жизнь как в Европе" была для многих украинцев недостижимой мечтой, ведь красивые картинки из заграничной жизни и впечатления из туристических поездок не оставляли сомнений: в Европе все устроено намного лучше! Но, как говорится, не стоит путать туризм с эмиграцией.

Самые известные туристические города впечатляют, однако не стоит путать туризм с эмиграцией Fullscreen
Самые известные туристические города впечатляют, однако не стоит путать туризм с эмиграцией
Фото: Фото Наталья Мичковская

Сегодня, когда более 6 млн наших сограждан уже почти два года живут в Европе, разобраться, где заканчиваются мифы и начинается реальность, должно было бы быть проще. Но все еще больше усложнилось. Мигранты из разных стран могут до хрипоты спорить друг с другом о размере выплат, качестве медицины, вкусе продуктов и многих других бытовых вещах. Правда, в этих спорах истина не рождается. И причина проста: "типичной европейской страны" просто не существует — все страны очень разные.

Фокус вместе с украинцами, которые сейчас живут в разных странах, разбирался с самыми распространенными мифами о европейской жизни.

Помощь беженцам от государства: такая сумма, что можно не работать

Бесплатные жилье, проезд, питание, обучение, да еще и денежную помощь оказывают. Примерно так представляют себе жизнь мигрантов в Европе украинцы, оставшиеся в Украине, начитавшись сообщений сограждан из разных стран.

Возможно, в первые месяцы полномасштабного вторжения такие представления кое-где были близки к истине, однако сейчас они вообще ничего общего с реальностью не имеют. Тот же бесплатный проезд в некоторых странах отменили через несколько месяцев после притока большого количества украинских беженцев.

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Программы для украинских беженцев в странах сокращаются, а, например, Швейцария вообще готова заплатить за то, чтобы украинцы покинули ее территорию. С работой также не все гладко. И сколько бы мы ни говорили о том, что европейская экономика "поднимается" украинскими руками, похоже, сама Европа это не очень ценит. Обычно украинцам в Европе предлагают простую неквалифицированную работу с достаточно низкой зарплатой, потому что без знания местного языка и подтвержденной квалификации трудно рассчитывать на большее.

Украинцы часто украшают свою жизнь в эмиграции и выкладывают фото ресторанов. Хотя на самом деле денег на кафе или ресторан не остается Fullscreen
Украинцы часто украшают свою жизнь в эмиграции и выкладывают фото ресторанов. Хотя на самом деле денег на кафе или ресторан не остается
Фото: Фото Наталья Мичковская

Несмотря на все вышесказанное, украинцы часто приукрашивают свою жизнь в эмиграции, и зачем они это делают, непонятно.

"Я полгода жила с дочкой в Эстонии, а моя подруга со своей дочкой — в Австрии, — рассказывает Марина, которая уехала из Запорожья в марте 2022-го. — Все полгода наши разговоры сводились к тому, кто какие выплаты получает. Я рассказывала, что нам соцслужба полностью компенсирует оплату жилья, а помощь на двоих составляет 440 евро. Плюс мне оплатили 4-месячные курсы косметологов и я уже даже начала немного подрабатывать. Подруга каждый раз говорила, что это копейки, и убеждала меня переехать в Вену. Говорила, что в Австрии помощь вдвое больше, да еще ей как раз выплатили 500 евро Klimabonus. В конце концов год назад я решила переехать в Вену".

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Весь этот год Марина с дочкой живет в общежитии на окраине Вены и считает, что ей очень повезло. Об отдельной квартире в Вене речь даже не идет — это очень дорого и проблематично. Ее жилье социальное, она за него ничего не платит, но все равно жить в Австрии материально гораздо сложнее, чем в Эстонии. Продукты в супермаркетах в полтора раза дороже, чем в Эстонии, а выплаты оказались больше не вдвое, как говорила подруга, а всего на 30 евро.

Найти жилье в Вене — задача со звездочкой Fullscreen
Найти жилье в Вене — задача со звездочкой

Медицина ЕС: действительно ли европейские больницы лучше украинских

Ситуация с медицинскими услугами в разных странах Европы отличается, как небо от земли. Единственное общее правило касается того, что без семейного врача о любых медуслугах можно забыть. А дальше — как повезет.

Сергей, живущий в Бильбао (Испания), говорит, что первое впечатление от медицины в этой стране очень приятное: государственные больницы выглядят современно, в экстренных случаях оказывают медицинскую помощь изо дня в день. Однако, чтобы попасть к специалисту типа невролога, придется ждать месяцами.

Внешне европейские больницы выглядят классно, но с местной медициной лучше не сталкиваться

Доктор Евгений Дубровский на своей странице в Фейсбук на днях рассказал историю о том, как в Дании лечили ребенка 2,5 лет с ротавирусом и сильным обезвоживанием. Сначала назначили есть чипсы, потом — фруктовое мороженое. Состояние ребенка ухудшалось, и неизвестно, чем бы это все закончилось, если бы родители не связались с врачом в Украине, который и назначил действенное лечение.

Больницы и поликлиники в Европе выглядят современно Fullscreen
Больницы и поликлиники в Европе выглядят современно
Фото: Фото Наталья Мичковская

Дарина из Амстердама соглашается: внешне все действительно выглядит очень классно, но только если не сталкиваться с местной медициной. "Я была несколько дней в Киеве и сломала руку, — рассказывает девушка. — Мне наложили гипс и сказали прийти на осмотр через неделю. Но через неделю я уже была в Амстердаме, обратилась к своему семейному врачу и услышала, что меня могут записать на прием через три месяца. С трудом удалось записаться через три недели, мне сделали рентген, но сказали, что это все бесполезно."Динамика плохая, но мы ничего делать не будем. Через некоторое время все само заживет", — сказал врач".

О нидерландской медицине ходят настоящие легенды, к сожалению, подкрепленные ужасным опытом. "Моя дочь повредила сустав руки, было похоже на перелом, но нас не приняли в больнице, как срочных пациентов, а в частной клинике за лечение запросили более 10 тысяч евро. Ситуацию решила поездка в Германию, где за все пришлось заплатить около 5 тысяч евро, но ребенку помогли", — рассказала Татьяна, которая некоторое время жила в Нидерландах, и впоследствии вернулась в Украину. "У нас в Киеве медицина — это вообще не проблема, огромный выбор больниц и приятные цены", — считает Татьяна.

Если скорая в Нидерландах приедет и обнаружит, что руки-ноги на месте и теоретически вы на них можете стоять, влепят платный вызов — 1500 евро

Вообще "само заживет", "само исправится" и "само вылечится" — это девиз европейских врачей. "Зубы не лечат — их рвут и ставят импланты. Семейный врач направление на лечение практически не дает. Скорую можно вызвать, только если действительно умираешь. Температура под 40 — отдохните и примите таблетку, давление под 200 — просто полежите. Если скорая приедет и обнаружит, что руки-ноги на месте и теоретически вы на них можете стоять, влепят платный вызов — 1500 евро. Наверное, проще выйти на улицу и разбить себе голову — тогда скорая приедет, может заодно и с давлением что-то сделают", — добавила о Нидерландах Дарина.

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Но украинцев голыми руками не возьмешь, они и здесь нашли выход. Терпят до 18:00, а потом едут в отделение экстренной медицины — мол, внезапно плохо стало, а рабочий день семейного врача уже закончился. Таким образом действительно можно добиться осмотра и получить назначение врача.

На фоне этих историй Эстония выглядит хорошо, если только дело не касается стоматологических услуг. Здесь — все, как в Европе, лечить зубы почти никто не хочет. Поэтому группы украинцев в Эстонии переполнены сообщениями вроде "подскажите контакты украинского стоматолога". В остальном эстонская медицина выглядит очень продвинуто: скорые на вызовы приезжают бесплатно, неотложная помощь (а на нее можно рассчитывать не только с оторванными конечностями, но и, например, с низким гемоглобином) оказывается срочно и качественно. А на приеме у семейного врача в обычной городской поликлинике можно, не выходя из кабинета, померить давление, сахар, гемоглобин и даже сделать кардиограмму. Однако это не отменяет того, что бесплатную плановую операцию — например, на коленном суставе — даже местные ждут годами.

На приеме у семейного врача в обычной городской поликлинике Тарту можно, не выходя из кабинета, сдать анализы и сделать кардиограмму. Ребенок в это время может играть в детском уголке Fullscreen
На приеме у семейного врача в обычной городской поликлинике Тарту можно, не выходя из кабинета, сдать анализы и сделать кардиограмму. Ребенок в это время может играть в детском уголке
Фото: Фото Наталья Мичковская

Отдельного внимания заслуживает система электронных рецептов в Эстонии, о которых в Украине идет немало дискуссий. Лекарства может выписать любой врач — хоть семейный врач, хоть специалист (дерматолог, стоматолог, онколог и т.д.). На руки никаких рецептов не дают — бывает, даже понятия не имеешь, что тебе выписали. После этого пациент идет в любую аптеку Эстонии, предъявляет свою ID-карту и покупает свои лекарства. Если покупаешь не свое (например, родственнику), нужно иметь две айди-карты — свою и того человека, чей рецепт. На коробке пишут дозировку и еще на словах предупреждают: мол, не более двух таблеток в день. Как только лекарство приобретено, назначение исчезает из системы, поэтому купить лекарство дважды по одному рецепту невозможно.

Чтобы получить осмотр и назначение врача, украинцы терпят до 18:00, а потом едут в отделение экстренной медицины — мол, внезапно плохо стало, а рабочий день семейного врача уже закончился

Сфера услуг: все работает, как часы

Украинцы привыкли считать, что в Европе потребителей любят и уважают: о том, что на западе потребитель — всегда прав, а продавцы и работники сферы услуг только и делают, что улыбаются, слышали, наверное, все. Но реальность совсем другая.

Ирина из Киева, которая некоторое время жила в Германии, говорит: покупать в магазинах просто страшно. "Как-то в обувном я взяла с витрины сапог, после чего ко мне подбежала продавец и начала очень громко кричать, что это запрещено. Покупки в том магазине я так и не сделала", — говорит Ирина.

Покупка сапог может обернуться в Германии настоящим стрессом в Германии Fullscreen
Покупка сапог может обернуться в Германии настоящим стрессом в Германии
Фото: Getty

"В Берлине продавцы, кассиры и другие представители сервиса кажутся мне не то, что неприветливыми, а даже враждебными, — говорит Оксана, приехавшая в Германию в апреле 2022-го. — Я слышу много восторженных отзывов о сфере услуг в Европе, но, видимо, живу не в той Европе. Продавцы в основном неприветливые, не хотят не то, что помочь с выбором, а даже ответить на вопросы. Просто отворачиваются и начинают разговор с коллегой. Часто говорят, что у них этого товара нет, хотя я вижу, что он лежит на полке. Если настаивать, товар даст, пожмет плечами и скажет "ну ок". Приветливые и доброжелательные разве что продавцы с востока — турки, китайцы".

Продавцы, кассиры и другие представители сервиса часто кажутся не то, что неприветливыми, а даже враждебными

В Черногории то же самое: продавец даже с места не встанет, чтобы взять товар с полки. Говорит "нет" и продолжает смотреть в телефон, соглашается Александр, который полтора года живет в курортном поселке Бечичи. "Я ему говорю: я на сайте смотрел — этот принтер у вас есть. Так вон же он — наверху! Тот, не отрываясь от телефона: "Если видишь, сам и возьми. 150 евро". Я говорю, что на сайте он стоит 100 евро. "Ну так бери за 100", — соглашается он, не отрываясь от телефона и всем своим видом демонстрируя, как я ему надоел", — говорит собеседник Фокуса.

Ждать приезда мастера по ремонту кранов или бытовой техники можно неделю или больше Fullscreen
Ждать приезда мастера по ремонту кранов или бытовой техники можно неделю или больше
Фото: pexels.com

Ситуация в сфере услуг еще хуже. Мастера по ремонту кондиционеров, который обслуживает их дом, Александр ждал три месяца. Причем почти каждый день он встречал его возле дома, и тот обещал зайти или вечером, или завтра с утра. Когда же он в конце концов пришел, Александр решил его проучить и сказал: теперь я тебе три месяца буду платить за работу. На что тот ответил "нет проблем" и просто ушел.

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В Нидерландах очень низкое качество услуг по бешеным ценам, говорит Дарина. Сантехник приходил 4 или даже 5 раз, прежде чем решил проблему. Мобильный телефон удалось подключить к оператору с третьего раза. Чтобы сделать банковскую карту в местном банке и подключить интернет-банкинг, пришлось ходить в банк 4 раза в течение пяти недель. При покупке в интернет-магазине служба доставки две недели кормила обещаниями "доставка будет сегодня".

Доставка из интернет-магазинов — то боль: иногда товар из Китая приходит быстрее, чем с местного склада Fullscreen
Доставка из интернет-магазинов — то боль: иногда товар из Китая приходит быстрее, чем с местного склада
Фото: Zaxid.net

"Доставка из интернет-магазинов — это боль, — соглашается Павел, живущий в эстонском Тарту, — Это парадокс, но иногда товар из Китая приходит быстрее, чем со склада в Эстонии. Месяц назад мне срочно была нужна одна деталь к ноутбуку, которая продается только в онлайн-магазине. Она везде есть, но доставка — от 10 дней. В конце концов на одном из сайтов нашел доставку в четверг, а заказ оформлял в понедельник. Хорошо, думаю, пусть хоть так. Но получил я ее только в четверг на следующей неделе — то есть через 11 дней! Возможно, это была такая шутка с "доставкой в четверг", однако мне было совсем не смешно".

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