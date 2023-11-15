Какие страны планируют сократить помощь украинским беженцам, — СМИ (инфографика)

Беженцы из Украины за рубежом получили социальные выплаты и пользуются всесторонней поддержкой от разных государств. Совет ЕС 20 сентября согласился на продление временной защиты для беженцев до 4 марта 2025 года, но программы помощи в отдельных странах начинают сворачиваться.

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По данным ООН, в странах Европы зафиксировано 5,9 миллиона беженцев из Украины. Некоторые страны планируют постепенно сокращать для них помощь. Изменения будут касаться социальных выплат, условий предоставления жилья и трудоустройства. Издание"Слово и дело" 15 ноября опубликовало соответствующую инфографику.

Какие страны планируют сократить помощь украинским беженцам Фото: slovoidilo

Беженцы из Украины в Польше

Польша, как сообщили в правительстве, планирует в следующем году постепенно отменять социальную поддержку для украинцев — семейные льготы, бесплатный доступ к школам и медицинскому обслуживанию и другие.

Сейчас украинцы могут бесплатно проживать в местах временного размещения только в течение первых 120 дней с момента приезда в страну, дальше нужно покрывать 75% стоимости жилья. Исключением являются уязвимые категории граждан.

Также украинцы имеют только 30, а не 90 дней на получение польского идентификационного кода (PESEL).

Беженцы из Украины в Германии

В Германии с 2024 года сократят выплаты всем беженцам, чтобы снизить нагрузку на местные бюджеты и сократить количество мигрантов, которые не ищут работу, а живут только на пособие. Право на социальную помощь претенденты на убежище смогут получить только после трех лет получения урезанной помощи, а не через полтора года.

Кроме того, Германия будет стимулировать перемещенных лиц искать работу: получатели помощи Bürgergeld (финансовой помощи по безработице) будут обязаны минимум раз в шесть недель сообщать о своих усилиях по трудоустройству. Им также будет предлагать работу специальное агентство, в случае отказа могут сократить выплаты.

Беженцы из Украины в Чехии

Чехия планирует в следующем году сократить срок бесплатного размещения перемещенных лиц со 150 дней до 120 или до 90 дней. Украинским детям также могут отменить отдельную дату зачисления в детсад или школу, и для них не будут создавать специальных классов.

Беженцы из Украины в Ирландии

По словам премьера Лео Варадкара, еженедельно в Ирландию приезжают до 800 граждан Украины, а государственными программами пользуются около 100 тысяч человек.

Ирландия хочет ограничить бесплатное размещение перемещенных лиц из Украины в государственном жилье тремя месяцами. Обязанность платить за жилье и изменение социальных выплат правительство собирается ввести до конца года. Также местное правительство планирует рассмотреть сокращение социальных выплат украинцам. По подсчетам местных чиновников, около 14 тысяч украинских беженцев являются трудоспособными, а изменение социальных выплат может поощрить людей больше трудоустраиваться. Сейчас ежемесячное пособие составляет более 800 евро на человека.

Беженцы из Украины в Швейцарии

Правительство Швейцарии собирается упростить трудоустройство украинских беженцев. В планах — отказаться от выдачи обязательных разрешений на работу, которые оформляет местная власть. Отмечается, что с началом полномасштабной войны в Швейцарии действует специальная программа защиты украинцев "Статус S". По состоянию на конец октября 2023 года активный "S-статус" в Швейцарии имели почти 66 тысяч украинцев. Федеральный совет намерен в течение 2024 года удвоить долю украинских беженцев, которые имеют постоянную работу — до 40%. Цель властей также заключается в том, чтобы беженцы меньше загружали систему социального обеспечения. После того, как изменения вступят в силу, украинцам в Швейцарии нужно будет лишь сообщать властям о факте своего трудоустройства.

Напомним, 29 сентября стало известно, что Европейский Союз продлил временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2025 года. Миграционная служба Украины попросила правительства других государств не интегрировать украинских беженцев, поскольку в будущем они не захотят возвращаться на Родину.