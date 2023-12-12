Решение окончательное: одна из стран в пять раз сократит соцвыплаты украинским беженцам

Правительство Ирландии уменьшает социальные выплаты и ограничивает государственную помощь по устройству новых беженцев из Украины до 90 дней.

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Количество беженцев из Украины должно сократиться в результате согласованных правительством Ирландии изменений по помощи. С таким прогнозом выступил министр по вопросам интеграции Родерик О'Горман, передает RTE.

По его словам, Ирландия решила в пять раз сократить соцвыплаты украинским беженцам. 12 декабря, власти одобрили сокращение еженедельной помощи и теперь эта сумма составляет 38,8 евро.

Также на заседании правительство приняло решение ограничить 90 днями период предоставления беженцам государственного жилья.

Важно

Состраданию нет предела, а возможностям есть: жилье для украинцев в Ирландии хотят ограничить на 90 дней, — FT

В то же время семьи с детьми, которые сейчас живут в государственном жилье, будут продолжать получать полную ежемесячную помощь на ребенка в размере 140 евро.

В правительстве объяснили, что несмотря на сокращение помощи украинским беженцам, они все равно смогут получать гораздо больше, если покинут центры для беженцев.

Изменения планируют внести в начале 2024 года.

Ранее в Ирландии предупреждали о возможности сокращения соцвыплат из-за обострения проблемы по размещению людей, которые ищут международной защиты и убежища.

А еще там заявляли, если украинцы пойдут домой на праздники, то потеряют свое жилье. Это якобы было нужно для того, чтобы страна стала менее привлекательной для мигрантов, которые в частности бегут от войны. Правда, потом отказались от этой идеи. Сейчас Ирландия позволила украинским беженцам встретить новогодние праздники на родине.

Тем временем Варшава потребовала отмены для Киева "транспортного безвиза". В правительстве страны говорят, что из-за отмены разрешений для украинских перевозчиков страдают не только польские перевозчики, но и словацкие и венгерские.

Также мы писали, что украинцами за рубежом, в частности в Европе, куда они сбежали от полномасштабной войны, все труднее выбирать: возвращаться домой или оставаться.