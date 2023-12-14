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Экономика Война и деньги

Тарифы на коммунальные услуги в Украине: когда вырастут цены на газ, воду, тепло и свет

Коммунальные платежи, оплата коммунальных услуг, коммунальные услуги, коммуналка
Фото: УНИАН | Иллюстративное фото

Тарифы на часть услуг до 2025 года не должны меняться, потому что на них действует мораторий. Однако, по прогнозу Нацбанка, это лишь отсрочит повышение, которого избежать не удастся.

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В Украине должны повысить тарифы на газ, отопление и горячую воду. Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины, в котором разобрались журналисты OBOZ.UA.

Когда ожидать повышения тарифов?

Согласно прогнозу Нацбанка, какое-то время цены на коммунальные услуги не будут расти. Подорожание будет сдерживать мораторий на повышение тарифов, который, вероятно, отменят только в 2025 году.

То есть в 2024 году украинцы будут платить за газ, горячую воду и тепло по тем же тарифам, что были и в этом году. Однако после отмены моратория, которая может произойти в 2025 году, повышения цен избежать не удастся.

Как это повышение будет происходить?

В Нацбанке заверили, что резкого скачка цен не будет. Вероятно, тарифы будут повышать в несколько этапов. Кроме того, в Украине должны расширить поддержку населения субсидиями.

На какие услуги мораторий не действует?

Мораторий распространен не на все коммунальные услуги. Тарифы на холодную воду и свет могут повысить и раньше 2025 года.

Будет ли повышение тарифа на свет?

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в сентябре заявлял, что планов повышать цену на электроснабжение нет. По его словам, этот вопрос "даже не обсуждается".

Напомним, Фокус разобрался, как изменятся выплаты украинским пенсионерам в 2024 году.

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