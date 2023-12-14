Тарифы на коммунальные услуги в Украине: когда вырастут цены на газ, воду, тепло и свет
Тарифы на часть услуг до 2025 года не должны меняться, потому что на них действует мораторий. Однако, по прогнозу Нацбанка, это лишь отсрочит повышение, которого избежать не удастся.
В Украине должны повысить тарифы на газ, отопление и горячую воду. Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины, в котором разобрались журналисты OBOZ.UA.
Когда ожидать повышения тарифов?
Согласно прогнозу Нацбанка, какое-то время цены на коммунальные услуги не будут расти. Подорожание будет сдерживать мораторий на повышение тарифов, который, вероятно, отменят только в 2025 году.
То есть в 2024 году украинцы будут платить за газ, горячую воду и тепло по тем же тарифам, что были и в этом году. Однако после отмены моратория, которая может произойти в 2025 году, повышения цен избежать не удастся.
Как это повышение будет происходить?
В Нацбанке заверили, что резкого скачка цен не будет. Вероятно, тарифы будут повышать в несколько этапов. Кроме того, в Украине должны расширить поддержку населения субсидиями.
На какие услуги мораторий не действует?
Мораторий распространен не на все коммунальные услуги. Тарифы на холодную воду и свет могут повысить и раньше 2025 года.
Будет ли повышение тарифа на свет?
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в сентябре заявлял, что планов повышать цену на электроснабжение нет. По его словам, этот вопрос "даже не обсуждается".
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