Третья платежка за газ: в "Нафтогазе" объяснили, сколько придется заплатить за новую услугу

По данным компании "Газсети", с 2024 года необходимо вносить плату за сам газ, его доставку, а также за содержание внутридомовых систем.

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С начала января украинцы будут получать третий платеж за газ, который будет включать оплату самого газа, его доставку и обслуживание внутридомовых систем. В 2024 году ежегодная плата, в зависимости от типа дома и географического расположения, будет колебаться от 108 до 959,7 гривен в большинстве регионов. Об этом заявляют на сайте "Газсети".

Так, компания "Газсети", являющаяся частью одной из дочерних компаний "Нафтогаза", уже раскрыла стоимость обслуживания внутридомовых систем. Например, жители дома по адресу бульвар Александрийский, 75/25, в городе Белая Церковь Киевской области обязаны в текущем году внести платеж в размере 103,93 гривен. В то время как владелец дома на улице Александровский, 31/33, в этом же городе, должен уплатить 729,07 гривен. Следует отметить, что с увеличением числа квартир в доме сумма платежа за обслуживание внутридомовых сетей уменьшается.

Обслуживание включает в себя:

осмотр газопровода;

проверка на герметичность;

испытание под давлением;

осмотр газового оборудования;

обслуживание запорных устройств.

Целью всех перечисленных процедур является обеспечение безопасного использования газа.

Кроме того, для примера, в компании "Полтавагаз" были рассчитаны следующие данные: стоимость работ в доме с 36 квартирами составила 5600 гривен. Каждая квартира обязана внести разовый платеж в размере 155,5 гривен за период, либо ежемесячно уплачивать по 25,9 гривен в течение 6 месяцев. Уточнение цены зависит от различных факторов, включая состояние оборудования и сетей.

Ранее Фокус рассказывал, сколько украинцы будут платить за свет и воду в 2024 году.