Третя платіжка за газ: у "Нафтогазі" пояснили, скільки доведеться заплатити за нову послугу

За даними компанії "Газсети", з 2024 року необхідно вносити плату за сам газ, його доставку, а також за утримання внутрішньобудинкових систем.

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З початку січня українці отримуватимуть третій платіж за газ, який включатиме оплату самого газу, його доставку та обслуговування внутрішньобудинкових систем. У 2024 році щорічна плата, залежно від типу будинку та географічного розташування, коливатиметься від 108 до 959,7 гривень у більшості регіонів. Про це заявляють на сайті "Газмережі".

Так, компанія "Газсети", що є частиною однієї з дочірніх компаній "Нафтогазу", вже розкрила вартість обслуговування внутрішньобудинкових систем. Наприклад, мешканці будинку за адресою бульвар Олександрійський, 75/25, у місті Біла Церква Київської області зобов'язані в поточному році внести платіж у розмірі 103,93 гривень. Тоді як власник будинку на вулиці Олександрівській, 31/33, у цьому ж місті, має сплатити 729,07 гривень. Слід зазначити, що зі збільшенням кількості квартир у будинку сума платежу за обслуговування внутрішньобудинкових мереж зменшується.

Обслуговування включає в себе:

огляд газопроводу;

перевірка на герметичність;

випробування під тиском;

огляд газового обладнання;

обслуговування запірних пристроїв.

Метою всіх перерахованих процедур є забезпечення безпечного використання газу.

Крім того, для прикладу, в компанії "Полтавагаз" було розраховано такі дані: вартість робіт у будинку з 36 квартирами склала 5600 гривень. Кожна квартира зобов'язана внести разовий платіж у розмірі 155,5 гривень за період, або щомісяця сплачувати по 25,9 гривень протягом 6 місяців. Уточнення ціни залежить від різних факторів, включно зі станом обладнання та мереж.

Раніше Фокус розповідав, скільки українці платитимуть за світло і воду у 2024 році.