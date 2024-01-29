"Полетели бы головы лжецов": в Раде рассказали, как РФ помогла Украине избежать блэкаутов

По словам члена парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка, некоторые украинские чиновники лгали о хорошей защите энергетических объектов от ударов врага. Нардеп утверждает, что Украине помогло отсутствие ракетного фактчекинга.

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Этой зимой электроэнергия украинцам подается стабильно (перебои случались только в отдельных регионах из-за непогоды), хотя Россия почти ежедневно атакует Украину. При этом блэкаутов по состоянию на конец января 2024 года пока удалось избежать благодаря нескольким факторам, рассказал в интервью изданию "Телеграф" 29 января представитель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Блэкауты в Украине: почему энергосистема работает стабильно

По его словам, на стабильную работу украинской энергосистемы в осенне-зимний период 2023/2024 повлияли такие факторы, как:

отсутствие массированных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры;

ремонт распределительных подстанций;

замена поврежденных трансформаторов.

"В преддверии прохождения осенне-зимнего периода разведки партнеров и наш ГУР прогнозировали подготовку россиян к продолжению ракетной кампании атак на энергетическую инфраструктуру. Очевидно, наш враг сменил тактику и цели ракетной кампании", — сказал он.

При этом, как отметил Нагорняк, ситуация был бы намного хуже, если бы враг был нацелен уничтожить именно энергоинфраструктуру Украины, как это было в 2022 году. По его словам, некоторые чиновники доносили неправдивую информацию о трехуровневой защите энергетических объектов страны.

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"Хорошо, что не было ракетного фактчекинга. Иначе вслед за трансформаторами полетели бы головы некоторых лжецов. Весной мы вернемся к этому вопросу через парламентский контроль", — рассказал Сергей Нагорняк.

Дефицит электроэнергии: как удалось сбалансировать энергосистему

В то же время, говорит депутат, даже без массированных обстрелов со стороны ВС РФ, в энергосистеме был дефицит мощности в ноябре и декабре. Но избежать блэкаутов удалось благодаря удачной диспетчеризации энергосистемы со стороны "Укрэнерго". Помогла и аварийная помощь со стороны Румынии, Словакии, Польши, Молдовы. Кроме того, шел законтрактованный коммерческий импорт электроэнергии из европейских стран.

Сбалансировать ситуацию удалось и благодаря гидроэнергетикам.

"Гидроэнергетики при наличии достаточного количества воды в каскадах наших рек могут увеличивать объем генерации до проектной мощности станций. Кроме того, гидроаккумулирующие станции в вечерние и утренние пики дополнительно работают на энергосистему при необходимости", — подчеркнул представитель парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

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Напомним, 16 января глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил о сложностях из-за ударов России по энергетическим объектам в Украине. Как рассказал специалист, в таком случае придется воспользоваться аварийной помощью Евросоюза, но страны Европы могут дать небольшие объемы тока, их не хватит, если в энергосистеме будет значительный дефицит.

Также министр энергетики Германа Галущенко заявил, Украина накопила энергоресурсы, поэтому часть зимы страна прошла успешно.