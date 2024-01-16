Удастся ли избежать отключений электроэнергии: что придумали в Минэнерго

По словам чиновников, Украина может воспользоваться аварийной помощью ЕС. Но эти небольшие объемы не спасут в условиях значительного дефицита.

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Возможные ракетные удары по объектам энергосистемы Украины в условиях холодов могут вызвать сложности. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил о нескольких периодах похолоданий в январе, феврале и марте. Об этом сообщает "РБК".

"Нас ждет, наверное, несколько холодных периодов в течение января, февраля, возможно, и марта", — сказал руководитель "Укрэнерго", добавив, что именно в это время ВС РФ могут подвергнуть атакам украинскую энергетику.

Предусмотрены ряд экстренных мер. Среди прочего, Украина может воспользоваться аварийной помощью ЕС. Однако это объемы небольшие, которые не спасут в условиях значительного дефицита.

Еще один возможный инструмент, к которому могут прибегнуть, — отключение потребителей. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в первую очередь будут отключать промышленные предприятия. Отключать электроэнергию для рядовых граждан будут в последнюю очередь.

"Мы начнем с аварийной помощи, а потом могут быть отключения промышленности", — сказал Галущенко. На основе опыта прошлого года главы областей могут выбирать объекты для ограничения энергопотребления, уточнил он, добавив, что отключаться будут предприятия, которые не импортировали электроэнергию.

В прошлом году гарантии бесперебойного электроснабжения получили лишь те предприятия, которые импортируют 50% электроэнергии от общего объема потребления.

Но даже на фоне обострения положения из-за обстрелов риск серьезных проблем с электроэнергией невысокий. По словам Галущенко, все зависит от степени разрушений.

Экономия электроэнергии сохранит до 200–400 МВт

На сегодня объекты генерации более защищены по сравнению с прошлым годом. Даже если системы передачи электроэнергии будут повреждены, у украинских энергетиков есть опыт их восстановления в боевых условиях. Есть и резерв автотрансформаторов, из-за которых в прошлом году возникали наибольшие сложности.

В "Укрэнерго" говорят об определенном запасе прочности и вместе с тем просят экономить. За счет экономии электроэнергии можно сохранить до 200–400 МВт, что соответствует нескольким тепловым энергоблокам.

Эксперты не рассматривают риски, связанные с энергоснабжением, как серьезные.

"Если температура будет ниже 20 градусов в течение недели и более, в пиковые часы будет возникать дефицит генерации в объеме 2 ГВт. Импорт и аварийная помощь могут покрыть 1,7 ГВт", — сообщил директор центра "Психея" Геннадий Рябцев, подытожив, что недостаток теоретически все же возможен.

Графики стабилизационных отключений для промышленных объектов могут вводиться при серьезных повреждениях энергообъектов, или же при одновременной аварийной остановке 5–7 энергоблоков ТЭС.

РФ следит за Украиной из космоса

РФ следит за состоянием украинской энергетики. Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что РФ провела анализ обстрелов энергосистемы за два прошлых года и выделила наиболее критические объекты для возможных атак.

В разведке считают, что противник регулярно проводит космическую съемку энергетических объектов Украины, т.е. угроза сохраняется.

Напомним, кому в Украине не будут отключать электроэнергию. В Минэкономике сообщили, как Словакия, Венгрия, Румыния и Польша могут помочь украинской энергосистеме.

Также сообщалось о схеме хищения электроэнергии, нанесшей ущерб "Укрэнерго" в 716 млн грн.