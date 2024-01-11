Ущерб "Укрэнерго" на 716 млн гривен: раскрыта схема хищения электроэнергии (инфографика)

По данным следствия, компания-трейдер "Юнайтед-Энерджи" получила от "Укрэнерго" электроэнергию, однако не заплатила за нее. Затем электроэнергия была перепродана другим участникам рынка, а деньги выведены на счета зарубежной компании.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили схему завладения электрической энергией "Укрэнерго". Об этом сообщила пресс-служба НАБУ 11 января.

По информации следствия, в марте 2022 года ООО "Юнайтед Энерджи" закупила у НЭК "Укрэнерго" электроэнергию на сумму более 716 миллионов гривен. Как отмечают в НАБУ, на момент заключения сделки компания уже имела задолженность перед "Укрэнерго".

Сообщается, что гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии было принято с нарушением процедуры. В дальнейшем электроэнергия была перепродана другим участникам рынка, а полученные деньги выведены на счета зарубежной компании.

Схема хищения электроэнергии Фото: НАБУ

Таким образом, компания "Укрэнерго" не получила средства за поставленную электроэнергию, а банк-гарант отказался от погашения задолженности. Позже, благодаря действиям НАБУ и САП, на упомянутые средства был наложен арест.

В НАБУ заявили, что по данному делу получили подозрение четверо лиц. Речь идет об организаторе преступной схемы, директоре департамента ЧАО "НЭК "Укрэнерго", председателе правления коммерческого банка и директоре частной компании.

Что говорят в "Укрэнерго"

В официальном Telegram-канале "Укрэнерго" 11 января сообщили, что компания не владеет деталями следствия, однако тесно сотрудничает с НАБУ и предоставляет следствию всю необходимую информацию.

В "Укрэнерго" подтвердили, что в марте 2022 года, компания-трейдер "Юнайтед-Энерджи" потребляла электрическую энергию, за которую не заплатила. Общая сумма задолженности оценивается компанией в 1,7 миллиарда гривен.

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Сообщается, что "Укрэнерго" уже удалось взыскать с трейдера и банка 600 миллионов гривен долга. Еще 1,1 миллиарда гривен компания пытается взыскать в судебном порядке.

"Бывший сотрудник "Укрэнерго", который упоминается в сообщении НАБУ, как и все работники компании, тогда работали в критических условиях — в процессе обустройства рабочих мест в эвакуации или в бомбоубежищах. Это могло бы привести к определенным замедлениям процессов", — заявили в "Укрэнерго".

Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что объемы повреждений, которые получила энергосистема Украины 2 января во время массированных ракетных атак РФ, не представляют критической опасности.

Ранее, 13 декабря в "Укрэнерго" предупредили, что энергосистеме Украины имеется дефицит мощности, который может увеличиться во время сильных морозов. Это усложняет ситуацию с электроснабжением и потенциально может привести к отключениям потребителей.