Подальше от блэкаутов: что нужно Украине, чтобы избежать отключений электроэнергии этой зимой

В энергосистеме Украины имеется дефицит мощности, который может увеличиться во время сильных морозов. Это усложняет ситуацию с электроснабжением и потенциально может привести к отключениям потребителей.

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В Украине утром 13 декабря потребление на 0,7% ниже, чем вчера, 12 декабря, в то же время. Но общий уровень потребления остается на высоком уровне, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему. Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго".

"На тепловых электростанциях один блок включился после ремонта, один ушел в ремонт. Еще на одном блоке продлен срок восстановительных работ. Также в аварийный ремонт вышел один блок на теплоэлектроцентрали. Солнечные электростанции почти не производят электроэнергию из-за облачной погоды. В то же время лимиты потребления не вводились, графики отключений не вводились и не прогнозируются", — сообщили в компании. Там также отметили, что импорт электроэнергии осуществляется в дневные часы из Словакии, Румынии и Молдовы. "Общий объем 4026 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 726 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт", — говорится в сообщении "Укрэнерго".

По мнению председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, для повышения уровня устойчивости энергосистемы в Украине нужно провести все ремонтные кампании и ввести в энергосистему блоки электростанций, которые сейчас находятся в ремонте.

"Мы можем сейчас сделать две вещи. Первая — вывести как можно большее количество блоков из ремонта, как из аварийного, так и капитального, который ведется на ряде объектов после обстрелов. Сейчас остро стоит вопрос дефицита, у нас определенная нехватка генерации, притом, что потребление еще не максимальное, мы еще не видели серьезных и долгих морозов, но когда они ударят, нам надо быть оснащенными генерирующими мощностями", — рассказал Кудрицкий во время выступления на Energy Security Dialogue 2023 в Киеве вчера, 12 декабря.

Он также отметил необходимость коммерческого импорта электроэнергии из стран Евросоюза.

"Второе, что мы должны сделать, мы должны наконец заменить эту аварийную помощь, которую мы берем каждый день, не зная, на самом деле, на 100%, предоставят ли нам ее в достаточном количестве, заменить аварийную помощь на плановый обычный для каждой европейской страны коммерческий импорт. И это надо сделать немедленно. Это более легкая задача, чем окончание ремонтов, потому что это вопрос регуляторный", — сообщил Владимир Кудрицкий.

По его словам, сегодня "Укрэнерго" обеспечивает возможность импортировать 1700 МВт мощности из стран ЕС. Но пока что использование этого импортного сечения в пиковые даже часы не превышает 33%. "Мы берем аварийную помощь и будем брать в объемах, которые будут возможны. На сегодняшний день дефицит в энергосистеме не является чем-то, что нельзя преодолеть. Основное — открыть возможность коммерческого импорта можно в небольшие сроки. И если вынести за скобки обстрелы, которые мы не можем спрогнозировать, последствия которых непонятны, то в энергосистеме принципиально лучше, чем была в прошлом году в это время", — говорит Владимир Кудрицкий.

Он также рассказал, что у Украины есть огромный резерв мощности (импорта), который не используется просто из-за того, что регулирование на украинском рынке не соответствует регулированию на рынках европейских, из-за чего в Украине в течение достаточно большого количества часов цена держится ниже, чем европейские цены, притом, что может быть в этот момент достаточно серьезный дефицит мощности.

Завершение аварийных и плановых ремонтов на тепловых станциях поможет в преодолении дефицита мощности Фото: УНИАН

Относительно будущих мероприятий, направленных на обеспечение устойчивости украинской энергосистемы, председатель правления НЭК "Укрэнерго" отметил, что нужно переходить к осознанию того, что бесконечно ремонтировать многократно поврежденную и уже давно устаревшую генерацию может быть технически невозможно — следовательно, Украине нужна новая генерация.

"Нужно сосредоточить усилия в среднесрочной перспективе, чтобы привлечь инвестиции в новую генерацию. Какой должна быть такая новая генерация, говорится в нашем "Отчете оценки адекватности соответствия генерирующих мощностей", мы готовим его с 2017 года, и там четко прописано, какие именно виды генерации и в каком количестве нужны энергосистеме на десятилетнюю перспективу. Вопрос опять же заключается в том, как создать регуляторные условия, чтобы частные инвесторы — и украинские, и зарубежные — могли вкладываться в проекты построения генерирующих мощностей и понимать, каким образом эти инвестиции будут окупаться. Сразу скажу, что из моего общения с различными потенциальными инвесторами — война не является основным риском, который они видят для инвестирования в Украину. Она не была таким риском до вторжения и не является таким риском сейчас", — отметил Кудрицкий.

Ранее Фокус писал, что украинские операторы мобильной связи вкладывают миллионы в энергонезависимость сетей.

Напомним, промышленные потребители в Украине могут импортировать электроэнергию, что позволит им стабильно работать во время блэкаутов, говорят в Минэкономики.