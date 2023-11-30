Работать во время блэкаутов: в Минэкономики напомнили, какие потребители могут импортировать электроэнергию

В Минэкономики сообщили о помощи бизнесу во время блэкаутов в Украине. Юлия Свириденко заявила о способе стабильно работать во время отключений света.

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Промышленные потребители могут импортировать электроэнергию, что позволит им стабильно работать во время блэкаутов. Об обеспечении правительством такой возможности в случае возникновения дефицита генерирующих мощностей в энергосистеме заявила первая вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, зимой 2023-2022 гг энергетический террор со стороны России будет продолжаться. Поэтому оккупанты снова будут пытаться нанести удары по энергосистеме Украины, уничтожая объекты энергетической инфраструктуры.

"Чтобы помочь бизнесу стабильно работать в случае возникновения дефицита электроэнергии, правительство обеспечило возможность ее импортировать из соседних стран: Словакии, Венгрии, Румынии, Польши. Объем разрешенного импорта тока из Европы составляет 1700 МВт для Украины и Молдовы", — отметила Юлия Свириденко.

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По сообщению министра, к предприятиям, которые будут импортировать электроэнергию, не будут применять ограничения энергоснабжения, в случае их введения с целью преодоления дефицита электроэнергии.

К таким потребителям возможно лишь применение специальных графиков аварийных отключений, которые могут быть введены для предотвращения системной аварии в объединенной энергетической системе.

"Возможность импортировать электроэнергию имеют небытовые потребители. Необходимый объем импорта во избежание отключений должен составлять 50% от фактического потребления в каждом расчетном периоде (час) в октябре-апреле и 30% соответственно в мае-сентябре", — говорится в сообщении.

Напомним, как писал Фокус со ссылкой на западные СМИ, в Украину из США привезли секретное оборудование, которое спасет от блэкаутов.

В то же время 14 ноября министр энергетики Герман Галущенко говорил, что враг не отказался от тактики массированных обстрелов Украины, которую применял 2022-2023 гг, но на этот раз ждет морозов.

Тем временем энергетики Украины пока не подтвердили возможность аварийных отключений света. В то же время упомянули о возможности дефицита и попросили граждан тратить электроэнергию "рационально".

Согласно информации экспертов, россияне собрали запас из 900 ракет, которыми могут ударить по инфраструктуре Украины.