Где отключают свет: в "Укрэнерго" прогнозируют максимум потребления электроэнергии

Энергетики не подтвердили, что в Украине возможны аварийные отключения света. При этом упомянули о возможности дефицита и попросили украинцев тратить электроэнергию "рационально".

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В течение ближайших суток в Украине максимально возрастет потребление электроэнергии. При этом энергетики продолжают преодолевать последствия непогоды, которая пронеслась южными и центральными областями 26 ноября. Украинцев предупреждают, что в ряде регионов отключают электроснабжение. О деталях текущей ситуации по состоянию на 29 ноября рассказали на странице Facebook Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

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В Центре исследований энергетики рассказали, когда возможны отключения света

Энергетики указывают, что в ближайшее время прогнозируют рост дефицита электроэнергии. Причина ситуации — последствия непогоды, уменьшение генерации альтернативными источниками, плохая погода, которая держится в ряде регионов (дождь, гололед, ветер). Поэтому сейчас отключения света происходят в шести областях:

Одесской. Николаевской. Херсонской. Кировоградской. Полтавской. Черкасской.

Отключения в этих регионах — "из-за погодных условий", отмечают энергетики. Также пояснили, что в целом есть проблемы с обесточиванием в 368 населенных пунктах, расположенных в перечисленных областях, а также в Днепропетровской области и на Закарпатье.

Пресс-служба "Укрэнерго" отдельно отметила, что на сегодня не внедряются лимиты электропотребления и графики отключения. Также не пишут о возможности аварийных отключений. Зато напоминают украинцам, что нужно "рационально" использовать электроэнергию.

"Но, если максимум потребления будет держаться в течение дня, в энергосистеме возможен дефицит", — это все, о чем упомянули в сообщении "Укрэнерго".

Отключение света — детали ситуации в энергосистеме

Отметим, вечером 26 ноября, когда на юге Одесской области произошел ураган, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил сложную ситуацию в сфере энергетики, а также водо- и теплоснабжения в отдельных регионах. Тогда же ДТЭК объяснили: если будет расти дефицит электроэнергии, то его не покроет импорт из Европы и возможны отключения.

24 ноября энергетики рассказали украинцам, как экономить электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на систему. В частности, посоветовали держать температуру в квартире на уровне 18-20 градусов и соблюдать правила использования холодильников.

Напоминаем, согласно предварительным оценкам, россияне собрали запас из 900 ракет, которыми могут ударить по инфраструктуре Украины. Впрочем, в "Укрэнерго" советуют украинцам не беспокоиться: энергетики подготовились и к зиме, и к возможным обстрелам.