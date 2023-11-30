Працювати під час блекаутів: у Мінекономіки нагадали, які споживачі можуть імпортувати електроенергію

У Мінекономіки повідомили про допомогу бізнесу під час блекаутів в Україні. Юлія Свириденко заявила про спосіб стабільно працювати під час відключень світла.

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Промислові споживачі можуть імпортувати електроенергію, що дозволить їм стабільно працювати під час блекаутів. Про забезпечення урядом такої можливості у разі виникнення дефіциту генеруючих потужностей в енергосистемі заявила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, взимку 2023-2022 рр енергетичний терор з боку Росії триватиме. Тож окупанти знову намагатимуться завдати ударів по енергосистемі України, знищуючи об'єкти енергетичної інфраструктури.

"Щоб допомогти бізнесу стабільно працювати в разі виникнення дефіциту електроенергії, уряд забезпечив можливість її імпортувати з сусідніх країн: Словаччини, Угорщини, Румунії, Польщі. Обсяг дозволеного імпорту струму з Європи становить 1700 МВт для України та Молдови", — зазначила Юлія Свириденко.

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За повідомленням міністерки, до підприємств, які імпортуватимуть електроенергію, не будуть застосовувати обмеження енергопостачання, в разі їх запровадження з метою подолання дефіциту електроенергії.

До таких споживачів можливе лише застосування спеціальних графіків аварійних відключень, що можуть бути введені для запобігання системній аварії в об’єднаній енергетичній системі.

"Можливість імпортувати електроенергію мають непобутові споживачі. Необхідний обсяг імпорту для уникнення відключень повинен складати 50% від фактичного споживання в кожному розрахунковому періоді (година) у жовтні-квітні та 30% відповідно у травні-вересні", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як писав Фокус із посиланням на західні ЗМІ, до України зі США привезли секретне обладнання, яке врятує від блекаутів.

Водночас 14 листопада міністр енергетики Герман Галущенко говорив, що ворог не відмовився від тактики масованих обстрілів України, яку застосовував 2022-2023 рр, але цього разу чекає морозів.

Тм часом енергетики України поки не підтвердили можливість аварійних відключень світла. Водночас згадали про можливість дефіциту і попросили громадян витрачати електроенергію "раціонально".

Згідно з інформацією експертів, росіяни зібрали запас з 900 ракет, якими можуть вдарити по інфраструктурі України.