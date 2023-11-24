Напередодні зими Росія могла накопичити до 900 високоточних далекобійних ракет, — Ігнат (відео)

Речник командування ЗС ЗСУ заявив, що за даними Генерального штабу і Повітряних сил, восени Російська Федерація на місяць використовує кілька десятків ракет для ударів по території України.

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Перед настанням зими російські окупанти могли накопичити до 900 високоточних далекобійних ракет. Ймовірно, ворог використає їх для атак по території нашої країни. Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Так, кілька місяців вже немає таких обстрілів, як це було влітку. Якщо у підсумку рахувати, понад 100 ракет кожного літнього місяця приблизно використовувала. Вже в осінні місяці ті, що пройшли, таких інтенсивних обстрілів ракетами немає. Ми бачимо більше Х-59, Х-31. Але є теж "Іскандер-М", "Іскандер-К"", — наголошує речник.

Як зазначив Ігнат, за даними Генерального штабу і Повітряних сил, восени Російська Федерація на місяць використовує кілька десятків ракет для ударів по території України.

Окупанти могли накопичити до 900 ракет: які саме

За словами Ігната, мова йде лише про далекобійну високоточну зброю.

"Потужність Росії в ГУР озвучували. 100 ракет в місяць вони можуть виготовляти. Тому можна зробити якісь певні математичні висновки, що 870 чи уже може навіть 900, десь така приблизно кількість саме високоточних далекобійних, окрім авіаційних ракет (Х-59, Х-31, Х-35), а також "Онікси", ракети С-300", — наголосив речник.

Нагадаємо, в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi повідомили, що Росія в соціальних мережах поширюють фейки про масований ракетний обстріл у ніч на 24 листопада. Такі повідомлення є маніпуляцією.