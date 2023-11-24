Удар може бути в будь-який момент: окупанти поширюють фейки про обстріли України, — ЦСКІБ

Фахівці ЦСКІБ заявили, що росіяни займаються розсилкою панічних листів в Інтернеті. У разі реальної загрози українці отримають сповіщення від військових і місцевих адміністрацій.

Related video

Росія в соціальних мережах поширюють фейки про масований ракетний обстріл у ніч на 24 листопада. Такі повідомлення є маніпуляцією. Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

За словами аналітиків, окупанти займаються розсилкою панічних листів. Потрібно розуміти, що ЗС РФ можуть завдати нового удару по українських містах у будь-який момент, незалежно від повідомлень у мережі.

"У разі реальної загрози ви отримаєте повідомлення від місцевих адміністрацій і Повітряних сил ЗСУ. Ми не втомлюємося закликати українців довіряти виключно офіційним джерелам інформації, не піддаватися паніці та не втрачати пильність", — ідеться в повідомленні.

Окупанти поширюють фейки про обстріли України

Нагадаємо, що 21 листопада повідомляли, що РФ створила сайти для брехні про Ізраїль та Україну. Фейкові повідомлення генеруються різними мовами за допомогою штучного інтелекту, розповіли розслідувачі. Ці повідомлення автоматично поширюються в мережі X і можуть вплинути на "будь-які вибори".