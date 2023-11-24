Удар может быть в любой момент: оккупанты распространяют фейки про обстрелы Украины, — ЦСКИБ

Специалисты ЦСКИБ заявили, что россияне занимаются рассылкой панических писем в Интернете. При реальной угрозе украинцы получат оповещение от военных и местный администраций.

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Россия в социальных сетях распространяют фейки о массированном ракетном обстреле в ночь на 24 ноября. Такие сообщения являются манипуляцией. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.

По словам аналитиков, оккупанты занимаются рассылкой панических писем. Нужно понимать, что ВС РФ могут нанести новый удар по украинским городам в любой момент, независимо от сообщений в сети.

"При реальной угрозе вы получите уведомление от местных администраций и Воздушных сил ВСУ. Мы не устаем призывать украинцев доверять исключительно официальным источникам информации, не поддаваться панике и не терять бдительность", — сказано в сообщении.

Оккупанты распространяют фейки про обстрелы Украины

Напомним, что 21 ноября сообщали, что РФ создала сайты для лжи об Израиле и Украине. Фейковые сообщения генерируются на разных языках с помощью искусственного интеллекта, рассказали расследователи. Эти сообщения автоматически распространяются в сети X и могут повлиять на "любые выборы".