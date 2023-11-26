Риск существовал: в "Укрэнерго" объяснили, как ВС РФ едва не устроили блэкаут в Киеве

25 ноября в столице планировали ввести отключение света, пока бригады энергетиков ликвидируют последствия массированной атаки БПЛА. Однако Киев сумел прожить этот день без каких-либо графиков.

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В Киеве 25 ноября планировали ввести графики отключения электроэнергии из-за ночной атаки ВС РФ дронами. В результате атаки оккупантов отключились из-за повреждения несколько мощных магистральных линий электропередач, которые питают город. Об этом сказал в эфире телемарафона председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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По его словам, отключение света для киевлян планировали на период восстановления этих линий.

"Но нам удалось этот день пройти без каких-либо графиков отключений, и могу сказать, что уже две мощные магистральные линии возобновили свою работу. Сейчас такой опасности у перерывов энергоснабжения нет", — сказал он.

Кудрицкий добавил, что сейчас речь не идет о введении постоянных графиков отключений света.

"По Киеву и области 25 ноября мы были близки к этому, из-за разрушений и атаки Shahed. Но наши диспетчеры справились с ситуацию, а ремонтные бригады быстро восстановили важные линии. Поэтому люди не почувствовали дискомфорта в выходной день", — подчеркнул Кудрицкий.

В целом, как отметил он, магистральная сеть "Укрэнерго" готова к зимним нагрузкам. Проблемы с доставкой электроэнергии могут возникать только в прифронтовых регионах, где россияне огнем артиллерии постоянно повреждают энергообъекты.

Атака Shahed Киева в ночь на 25 ноября

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во время атаки пострадали пять человек. В разных районах столицы Украины зафиксированы обломки БПЛА. Так, на территории Соломенского района в результате падения обломков БПЛА загорелось помещение детсада. В соседних домах также зафиксировали поврежденные окна.

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Также известно, что остатки дрона упали на четырехэтажный жилой дом в Голосеевском районе. Еще один небольшой обломок БпЛА упал в Днепровском районе. Возгорания не было.

По информации ВСУ, российские дроны пытались прорвать воздушное пространство столицы с разных направлений. Чтобы запутать работу украинской ПВО, они летели многочисленными группами, но постоянно меняли курс по вектору движения.

Напомним, что в результате массированной атаки без электроэнергии в Киеве временно остались 151 жилой дом, 75 домов в частном секторе и 12 учреждений. Также Фокус информировал, что в Черкассах уже составили и утвердили графики отключений света. Энергетики также объяснили, когда будут их применять.