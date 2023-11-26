ВС РФ продвинулись на промзоне Авдеевки: в DeepState рассказали о ситуации на фронте (карта)

Российские военные продолжают наступать на многих участках фронта, украинские военные отражают большинство атак. Оккупанты стали чаще уходить в "отказы" и сдаваться в плен, рассказали аналитики.

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Вооруженные силы Российской Федерации имеют частичный успех на Авдеевском направлении. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Противник ведет активные штурмовые действия южнее Новокалиново, имеет частичный успех. Враг вел штурмовые действия в Степном, авангард сумел дойти до западных окраин села, но удачные стабилизационные мероприятия СОУ исправили ситуацию. К*цапы лезли к АКХЗ (Авдеевский коксохимический завод, — ред.) по меньшей мере один раз. Южнее фильтровальной станции враг имел частичный успех", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что такая же ситуация наблюдается на промзоне на юге Авдеевки, враг смог продвинуться. Также оккупанты продолжают штурмы, в основном с задействованием пехоты, севернее Водяного.

"Ежедневно враг лезет в Первомайское со стороны Песков и ежедневно успеха не имеет", — отметили аналитики.

Авдеевское направление

Кроме этого, на Сватовском отрезке враг наступает возле Лимана Первого и Синьковки, где пытается закрепиться, продолжаются бои. Также оккупантам удалось восстановить утраченные позиции возле Ивановки.

Сватовское направление

На Бахмутском направлении ВС РФ ведут наступательные действия в окрестностях Хромового и по трассе из Бахмута на Ивановское. Враг пытается улучшить свое тактическое положение у Клещиевки и Андреевки.

Бахмутское направление

На Запорожском направлении наблюдается тяжелая ситуация для обеих сторон южнее Работино, отметили аналитики DeepState.

Запорожское направление

На Таврическом отрезке без изменений, враг продолжает наносить удары КАБами и артиллерией по Крынкам, однако морская пехота продолжает удерживать плацдарм. Также изменения не наблюдается на Беломосковском, Северском, Белгородском и Бердянском отрезках.

Аналитики сообщили, что оккупанты продолжают наступать на многих участках фронта, большинство атак отбивается, однако не все. Также враг начал чаще уходить в "отказы" и сдаваться в плен, ВС РФ труднее собрать и мотивировать штурмовые группы.

"Но радоваться рано, так как общая численность войск позволяет иметь стабильный поток личного состава для штурмов позиций СОУ. Враг на полном серьезе планировал на день "единения" 4 ноября взять Авдеевку", — добавили в DeepState.

Напомним, 25 ноября офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий заявил, что штурм ВС РФ под Авдеевкой похож на психическую атаку. Враг атакует позиции ВСУ клином слева, справа и наступает "в лоб".

В тот же день военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что враг еще не начал третью волну наступления в районе Авдеевки. По его словам, сроки наступления пока неизвестны.