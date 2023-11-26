ЗС РФ просунулися на промзоні Авдіївки: у DeepState розповіли про ситуацію на фронті (карта)

Російські військові продовжують наступати на багатьох ділянках фронту, українські військові відбивають більшість атак. Окупанти почали частіше йти у "відкази" та здаватися у полон, розповіли аналітики.

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Збройні сили Російської Федерації мають частковий успіх на Авдіївському напрямку. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Противник веде активні штурмові дії південніше Новокалинового, має частковий успіх. Ворог вів штурмові дії у Степовому, авангард зумів дійти до західних околиць села, але вдалі стабілізаційні заходи СОУ виправили ситуацію. К*цапи лізли до АКХЗ (Авдіївський коксохімічний завод, — ред.) щонайменше один раз. Південніше фільтрувальної станції ворог мав частковий успіх", — йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначили, що така ж ситуація спостерігається на промзоні на півдні Авдіївки, ворог зміг просунутися. Також окупанти продовжують штурми, в основному з задіянням піхоти, північніше Водяного.

"Щодня ворог лізе в Первомайське зі сторони Пісків і щодня успіху не має", — наголосили аналітики.

Авдіївський напрямок

Крім цього, на Сватівському відтинку ворог наступає біля Лиману Першого та Синьківки, де намагається закріпитися, продовжуються бої. Також окупантам вдалося відновити втрачені позиції біля Іванівки.

Сватівський напрямок

На Бахмутському напрямку ЗС РФ ведуть наступальні дії на околицях Хромового та по трасі з Бахмута на Іванівське. Ворог намагається покращити своє тактичне положення біля Кліщіївки та Андріївки.

Бахмутський напрямок

На Запорізькому напрямку спостерігається важка ситуація для обох сторін південніше Роботиного, наголосили аналітики DeepState.

Запорізький напрямок

На Таврійському відтинку без змін, ворог продовжує завдавати удари КАБами та артилерією по Кринках, проте морська піхота продовжує утримувати плацдарм. Також зміни не спостерігається на Біломосковському, Сіверському, Бєлгородському та Бердянському відтинках.

Аналітики повідомили, що окупанти продовжують наступати на багатьох ділянках фронту, більшість атак відбивається, проте не всі. Також ворог почав частіше йти у "відкази" та здаватися у полон, ЗС РФ важче зібрати та вмотивувати штурмові групи.

"Але радіти зарано, так як загальна чисельність військ дозволяє мати стабільний потік особового складу штурмів позицій СОУ. Ворог на повному серйозі планував на день "єдінєнія" 4 листопада взяти Авдіївку", — додали в DeepState.

Нагадаємо, 25 листопада офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький заявив, що штурм ЗС РФ під Авдіївкою схожий на психічну атаку. Ворог атакує позиції ЗСУ клином зліва, справа та наступає "в лоб".

Того ж дня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив, що ворог ще не почав третю хвилю наступу в районі Авдіївки. З його слів, терміни наступу наразі невідомі.