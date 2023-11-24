"Схожа на Мар'їнку": ЗС РФ не полишають спроб захопити Авдіївку, — Барабаш (відео)

Очільник Авдіївської МВА зазначив, якщо порівняти руйнування, то наразі Авдіївка виглядає набагато гірше ніж Бахмут, а з вигляду вже наближається до Мар'їнки.

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Наразі Збройні сили Російської Федерації кидають значні сили, щоб захопити Авдіївку. Руйнування в цьому місті перевищили за своїм масштабом Бахмут. Про це 24 листопада заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Відповідаючи на запитання телеведучих, очільник Авдіївської МВА зазначив, якщо порівняти руйнування, то наразі Авдіївка виглядає набагато гірше ніж Бахмут.

"На жаль, Авдіївка вже з вигляду наближається до Мар'їнки. Нагадаю, що Мар'їнка — це населений пункт, який в принципі вже не існує. Він уже стертий до фундаменту. Жодної вцілілої будівлі чи напівбудівлі там немає. Ну, а Авдіївка наближається до цього", — розповів Барабаш.

За його словами, кожного дня ворог б'є по місту ствольною артилерією, наносячи десятки масованих обстрілів. Також місто потерпає від авіаударів противника.

"Від 8-10, а іноді й до 20, а буває й до 30 авіабомбових ударів відбувається. Це суто по місту", — зазначив він.

Якщо говорити про удари по позиціях, то мова може йти й про сотні, ворог спрямовує дійсно великі сили, щоб взяти Авдіївку, додав Віталій Барабаш.

Ситуація на Авдіївському напрямку

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 6:00 24 листопада, на Авдіївському напрямку противник, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони України завдають окупантам значних втрат. Східніше Новокалинового, Авдіївки та Первомайського Донецької області ЗС РФ вели наступальні дії, однак успіху не мали. Силами оборони відбито 20 атак.

Нагадаємо, 24 листопада ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російські війська виснажують ЗСУ понад рік, щоб домогтися нового прориву на передовій лінії.