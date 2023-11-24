ЗСУ більше не наступають, а перебувають в обороні: Маляр розкрила плани росіян (відео)

За словами ексзаступниці міністра оборони, з початку року окупанти чітко працюють по східному кордону. І неухильно, але з різною інтенсивністю наступають на п'яти напрямках: Мар'їнка, Авдіївка, Бахмут, Лиман, Куп'янськ.

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Ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російські війська виснажують ЗСУ понад рік, щоб домогтися нового прориву на передовій лінії. Про це вона розповіла в інтерв'ю LIGA.net.

Повідомляється, що противник не концентрує сили для прориву оборони ЗСУ на якомусь одному напрямку, натомість діють усією шириною фронту і намагаються розтягувати Сили оборони.

Війна в Україні має поетапний характер, уточнила колишній заступник міністра, і розвивається з різною інтенсивністю. Ключових тут два фактори: можливості Сил оборони в тому, що стосується чисельності особового складу та озброєнь. Тому у ЗСУ немає тієї інтенсивності, яка б зараз дозволила робити те, що потрібно.

"У росіян більше ресурсу, але наші їх потужно знищують. Вони змушені постійно відновлюватися, тому інтенсивність бойових дій у них непостійна: то вони активізуються, то йде спад", — зазначила вона.

Водночас із січня 2023 року російське угруповання неухильно слідує одному конкретному завданню — "максимально по всій лінії фронту нас виснажити й не дати можливості зібрати та зосередити сили в конкретному місці".

"Вони з однаковою інтенсивністю обстрілюють північні кордони, не дозволяючи нашим військам перекинути сили в інше місце. І зверніть увагу, як вони чітко працюють по східному кордону!" — зазначила Маляр.

Від початку року окупаційні війська неухильно наступають за п'ятьма напрямками східної лінії фронту: Мар'їнка, Авдіївка, Бахмутський, Лиманський напрямки та Куп'янськ Харківської області. Але зі змінною інтенсивністю.

"Десь наступають, десь послаблюють [активність] — для чого? Щоб у нас не було можливості відвести війська, щоб ми постійно тримали людей, щоб ми виснажувалися — і по озброєнню, і по людях", — зазначила Маляр, додавши, що в такий спосіб ЗС РФ намагаються змусити використати всю зброю, яку союзники порційно постачають Україні.

Цілі російських військ

"Яка мета у росіян? Я зараз погану новину скажу, але ми всі дорослі люди. Їхня мета — захопити, взагалі-то, всю територію України, і від цієї мети вони не відмовляються", — сказала ексзаступниця міністра оборони.

За її словами, у якомусь конкретному місці ЗС РФ не зосереджують сили, а утримують усю ширину фронту.

Ганна Маляр — про стратегію росіян в Україні (з 54:53)

"Їхнє завдання — виснажити нас повністю і підготуватися до якихось наступних дій. Ми маємо про це знати, військові про це знають, безумовно, і треба готуватися до цих речей", — пояснила вона, додавши, що українські сили перебувають в обороні, а дії ЗС РФ не випадкові: у такий спосіб вони готуються до наступного кроку.

Нагадаємо, що, за словами військового експерта Михайла Жирохова, російські військові почали перекидання всіх можливих ресурсів у район Авдіївки. Перед окупаційними військами стоїть завдання взяти місто до початку щорічного послання президента РФ.

Також повідомлялося, що у Волинській області на три роки засудили волонтера, який ухилявся від мобілізації, пояснивши рішення страхом за своє життя.