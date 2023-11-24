ВСУ больше не наступают, а находятся в обороне: Маляр раскрыла планы россиян (видео)

По словам экс-заместителя министра обороны, с начала года оккупанты четко работают по восточной границе. И неуклонно, но с разной интенсивностью наступают на пяти направлениях: Марьинка, Авдеевка, Бахмут, Лиман, Купянск.

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Экс-заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российские войска истощают ВСУ более года, чтобы добиться нового прорыва на передовой линии. Об этом она рассказала в интервью LIGA.net.

Сообщается, что противник не концентрирует силы для прорыва обороны ВСУ на каком-то одном направлении, вместо этого действуют по всей ширине фронта и пытаются растягивать Силы обороны.

Война в Украине носит поэтапный характер, уточнила бывший замминистра, и развивается с разной интенсивностью. Ключевых здесь два фактора: возможности Сил обороны в том, что касается численности личного состава и вооружений. Поэтому у ВСУ нет той интенсивности, которая бы сейчас позволила делать то, что нужно.

"У россиян больше ресурса, но наши их мощно уничтожают. Они вынуждены постоянно восстанавливаться, поэтому интенсивность боевых действий у них непостоянная: то они активизируются, то идет спад", — отметила она.

Вместе с тем с января 2023 года российская группировка неуклонно следует одной конкретной задаче — "максимально по всей линии фронта нас истощить и не дать возможности собрать и сосредоточить силы в конкретном месте".

"Они с одинаковой интенсивностью обстреливают северные границы, не позволяя нашим войскам задействовать силы в другом месте. И обратите внимание, как они четко работают по восточной границе!" — отметила Маляр.

С начала года оккупационные войска неуклонно наступают по пяти направлениям восточной линии фронта: Марьинка, Авдеевка, Бахмутское, Лиманское направления и Купянск Харьковской области. Но с переменной интенсивностью.

"Где-то наступают, где ослабляют [активность] — для чего? Чтобы у нас не было возможности отвести войска, чтобы мы постоянно держали людей, чтобы мы истощались — и по вооружению и по людям", — отметила Маляр, добавив, что таким образом ВС РФ пытаются заставить использовать все оружие, которое союзники порционно поставляют Украине.

Цели российских войск

"Какая цель у россиян? Я сейчас плохую новость скажу, но мы все взрослые люди. Их цель — захватить, вообще-то, всю территорию Украины, и от этой цели они не отказываются", — сказала экс-заместитель министра обороны.

По ее словам, в каком-то конкретном месте ВС РФ не сосредоточивают силы, а удерживают всю ширину фронта.

Анна Маляр — о стратегии россиян в Украине (с 54:53)

"Их задача — истощить нас полностью и подготовиться к каким-то следующим действиям. Мы должны об этом знать, военные об этом знают, безусловно, и надо готовиться к этим вещам", — объяснила она, добавив, что украинские силы находятся в обороне, а действия ВС РФ не случайны: таким образом они готовятся к следующему шагу.

Напомним, что, по словам военного эксперта Михаила Жирохова, российские военные начали переброску всех возможных ресурсов в район Авдеевки. Перед оккупационными войсками стоит задача взять город до начала ежегодного послания президента РФ.

Также сообщалось, что в Волынской области на три года осудили волонтера, который уклонялся от мобилизации, объяснив решение страхом за свою жизнь.