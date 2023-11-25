Самая массовая атака Shahed по Украине: что происходит в Киеве на утро после ударов (фото)

Повреждения получили здания сразу в нескольких районах Киева, а сотни жителей украинской столицы до сих пор остаются без света.

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В результате атаки ВС РФ на Киев ночью 25 ноября пострадали пять человек, среди них 11-летний ребенок. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале в субботу, 25 ноября.

У троих из пострадавших — острая реакция на стресс. Еще двое получили травмы конечностей. Самой старшей пострадавшей в результате ночной атаки россиян на город исполнилось 65 лет.

"Все они (пострадавшие, — ред.) получили медицинскую помощь на местах или в травмпункте, без дальнейшей госпитализации", — уточнил глава столицы.

Известно, что дроны Shahed "заходили" на Киев многочисленными группами, с разных направлений, постоянно меняя курс по вектору движения. Предварительно, в результате сбивания дронов зафиксировано падение обломков в разных районах города.

Так, в Соломенском районе пострадали двое людей: у киевлян острая реакция на пережитый стресс. Также в этом районе, в 5-этажном доме произошло разрушение на втором этаже, выбиты стекла с первого по пятый этаж. В здании были заблокированы две женщины. Кроме того тут произошло возгорание на территории детсада и на другой локации.

В Днепровском районе города обломки упали на верхние этажи многоэтажки, произошло задымление. В Голосеевском районе обломки упали на зону зеленых насаждений, обошлось без пострадавших.

На адресах, где есть поврежденные дома, уже открыли пункты первой помощи. "Красный Крест" предоставляет еду и горячие напитки.

Кроме того, как сообщают в ДТЭК, в результате массовых пусков беспилотников Shahed без электроэнергии в Киеве остались 151 жилой дом, 75 домов в частном секторе и 12 учреждений. Также из-за массированной атаки пропало электроснабжение в 16 тысячах домах Киевской области. Энергетики ДТЭК выехали на место и оперативно вернули свет.

Отметим, 21 ноября в Воздушных силах ВСУ заявили, что украинские Shahed могут наносить удары по РФ. По словам спикера Воздушных сил, то, что Украина может наносить удары по РФ — не подлежит сомнению. Есть также средства, переданные партнерами, которыми наносятся удары по оккупированным территориям.

Напомним, 18 ноября силы ПВО сбили все дроны ВС РФ возле Киева, которые пролетели более тысячи километров, чтобы атаковать украинскую столицу. Глава КГВА Сергей Попко заявил, что это была вторая атака российских беспилотников на украинскую столицу за месяц. Дроны запустили с юга, но подлетали они к Киеву с севера, маневрируя, чтобы обмануть ПВО.