Обстрелы энергосистемы Украины: на энергообъектах устанавливают три уровня защиты

По словам главы Агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема, трехуровневая защита будет противодействовать трем возможным угрозам для энергетической инфраструктуры:

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Защита энергетических объектов – один из приоритетов Агентства восстановления и развития инфраструктуры. Это направление обсуждалось на встрече с представителями посольств США и Великобритании. С украинской стороны присутствовали глава Агентства Мустафа Найем, министр восстановления Александр Кубраков, руководителя "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и представители Генштаба. Об этом сообщило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

На встрече обсуждались уровни защиты энергетической инфраструктуры и технические решения для них, а также сроки строительства и возможная финансовая поддержка со стороны Запада.

Агентство восстановления официально обратилось к партнерам за помощью в техническом аудите проектной документации на защитные сооружения.

"Мы работаем 24/7, чтобы помочь сохранить свет, тепло и электроэнергию в условиях варварских атак россии. Важная и продуктивная встреча, чтобы обсудить наши совместные усилия по защите энергосистемы этой зимой", – сказала посол США в Украине Бриджит Бринк.

Мустафа Найем сообщил, что Украина готовит три уровня защиты своих энергетических объектов на случай повторения российских атак. Перечень защищенных объектов засекречен, но глава Агентства восстановления сообщил количество объектов энергоструктуры, на которых уже установлена защита:

первый уровень защиты – 90 объектов в 21 области;

второй уровень защиты – 22 подстанции и 63 автотрансформатора в 14 областях;

третий уровень защиты – 22 подстанции в 14 областях.

Чем отличаются уровни защиты энергоструктуры

Трехуровневая защита будет противодействовать трем возможным угрозам для энергетической инфраструктуры:

Первый уровень – строительство габионов и биг-бегов для защиты оборудования от обломков дронов и ракет.

Второй уровень – строительство бетонных конструкций для защиты объектов от ударных дронов.

Третий уровень – защита от прямого попадания ракет и амортизация взрывной волны от удара.

Напомним, в "Укрэнерго" объяснили, почему не нужно переживать из-за новых атак РФ. Глава правления компании Владимир Кудрицкий уверен, что весну 2024 года Украина начнет с работающей энергосистемой.

Ранее Фокус писал, что ремонт сетей может не уберечь энергосистему Украины. По словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, во время прошлых массированных атак было уничтожено или повреждено 45% элементов инфраструктуры. Энергетики продолжают работать над тем, чтобы дискомфорта не возникло.