"До конца зимы": в Мининфраструктуры назвали сроки установки защиты на ключевые подстанции (видео)

По словам заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема, для скорейшего сооружения защитных конструкций на основных 22 энергообъектах делается "все возможное".

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Работы по строительству защитных сооружений на ключевых электроподстанциях Украины будут полностью завершены до конца зимы. Об этом сказал заместитель министра инфраструктуры и глава Агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем в комментарии "Украинской правде".

Мустафа Найем сообщил, что для 22 основных украинских электроподстанций предусмотрена установка двух уровней защиты — от беспилотных летательных аппаратов и от ракет. Чиновник также назвал приблизительные сроки окончания работ.

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"От дронов, я думаю, что на каждой из этих подстанций у нас будет защищен один автотрансформатор до конца года. Что касается полностью всех 22, будет до конца зимы", — сказал Найем.

На вопрос журналиста о том, не слишком ли поздно будет завершено строительство упомянутых конструкций, замминистра сказал, что в его ведомстве "делают все возможное".

"Конечно, хотелось бы, чтобы это было раньше", — сказал чиновник.

Мустафа Найем отметил, что работы были начаты тогда, когда были спроектированы соответствующие проекты. По его словам, Агентство восстановления и развития инфраструктуры "продвинулось как можно больше" в строительстве защитных сооружений.

Мустафа Найем рассказал о защите энергетической инфраструктуры

"Не хочется прогнозировать, но я надеюсь, что на тех подстанциях, на которых мы работаем, будет максимально сделано все, чтобы не остановили свою работу. И мы это обеспечим", — заявил замминистра инфраструктуры.

Напомним, 15 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев готовится к тому, что с приближением зимы увеличится количество российских ударов. Он отметил, что Украина максимально усилит противовоздушную оборону.

Ранее, 6 октября, замглавы МВД Алексей Сергеев рассказал о плане действий на случай длительных блэкаутов. По его словам, в Украине будет сформирован Координационный штаб, который будет заниматься согласованием действий во время обстрелов и ликвидацией последствий обстрелов.