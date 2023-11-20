"Надежность меньше": ремонт сетей может не уберечь энергосистему Украины, — эксперт

По словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, во время прошлых массированных атак было уничтожено или повреждено 45% элементов инфраструктуры. Энергетики продолжают работать над тем, чтобы дискомфорта не возникло.

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В Украине удалось полностью возобновить работу высоковольтных сетей, однако сейчас надежность энергосистемы намного меньше, чем было год назад. Об этом заявил генеральный директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире "Украинского радио" 20 ноября.

По его словам, роль высоковольтных подстанций в том, чтобы своевременно поставить электрику к потребителям. Соответственно, это крайне важный элемент инфраструктуры.

"Это важнейший элемент инфраструктуры, который на 45% был уничтожен или поврежден во время прошлогодних атак. Благодаря усилиям "Укрэнерго" действительно удалось полностью восстановить работу высоковольтных сетей. Но надо понимать, что сейчас надежность этой системы меньше, чем в прошлом году. Почему? Потому что наиболее мощное высоковольтное оборудование только едет в Украину сейчас и буквально "с колес" устанавливается на объекты "Укрэнерго", — заявил Александр Харченко.

Отдельно было отмечено, готова ли украинская энергосистема к новым массированным атакам противника. Директор Центра исследования энергетики заявил, что энергетики максимально использовали время для того, чтобы "выполнить свое домашнее задание" и тщательно подготовиться.

Если мощностей все же не будет хватать, тогда остаются варианты импорта, оперативных ремонтов и экономии среди потребителей.

"Очень много сделано для того, чтобы уменьшать результаты таких атак через инженерные и технические решения. Они разработаны, отрепетированы, прошло очень много учений, каким образом реагировать на такие атаки и каким образом ускорить возвращение питания людям. Поэтому эта работа проделана старательно. Но одновременно гарантий не может дать никто", — подытожил Александр Харченко.

Напомним, 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что РФ накапливает ракеты и готовится к ударам по энергетике. По его словам, отопительный сезон для украинцев будет непростым, но противовоздушная оборона страны "находится в лучшем положении", чем прошлой зимой.