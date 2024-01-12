Со светом во время блэкаутов: кому в Украине не будут отключать электроэнергию

В Министерстве экономики рассказали, как Словакия, Венгрия, Румыния и Польша помогут украинской энергосистеме в случае отключений света.

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Бизнес, который импортирует электроэнергию из-за рубежа, в случае возникновения дефицита в энергосистеме сможет продолжать свою работу бесперебойно, благодаря импорту электроэнергии из-за рубежа. Об этом сказала министр экономики Юлия Свириденко.

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По ее словам, получать электроэнергию от европейских стран могут промышленные потребители. Поэтому если в Украине введут отключение света, то ограничения не будут касаться этих представителей бизнеса.

"На сегодня это не просто инструмент, которым бизнес может воспользоваться, это насущная необходимость. Ведь наши энергопредприятия подверглись мощному удару со стороны России почти 50% генерирующих мощностей было потеряно из-за оккупации и разрушения во время обстрелов в октябре 2022 — марте 2023 годов. И мы еще не смогли восстановить их полностью. Есть риск, что этой зимой враг продолжит целенаправленно уничтожать нашу энергетическую инфраструктуру. Поэтому вероятность возникновения дефицита тока высока, и единственная возможность сбалансировать систему, не ограничивая потребителей, — увеличить импорт электроэнергии", — сказала она.

Юлия Свириденко отметила, что Украина сейчас имеет возможность импортировать электроэнергию из четырех стран:

из Словакии;

из Венгрии;

из Румынии;

из Польши.

Объем разрешенного импорта тока из Европы для нашей страны составляет 1700 МВт.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, к предприятиям, которые будут импортировать электроэнергию, не будут применяться ограничения энергоснабжения. Предприятия могут остаться без света только в случае внедрения специальных графиков аварийных отключений, которые могут быть введены для предотвращения системной аварии в объединенной энергетической системе.

Напомним, Кабмин принял постановление и вернул начисление пени и возобновил взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Также предприятия отныне могут не обслуживать клиентов, которые частично или полностью не платят за потребленные услуги.

11 января генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что отключения света из-за долгов стартуют с 29 числа. По его словам, компания может отключить электроэнергию:

клиентам с наибольшей суммой долга;

клиентам "с глубиной долга" — тем, которые длительное время не оплачивают счета.

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12 января Сергей Коваленко на своей странице в социальной сети Facebook уточнил, что Yasno будет отключать свет потребителям в Киеве и Днепропетровской области. По его словам, на данный момент кандидатов на отключение более 70 тысяч.