Европа не поможет: в "Укрэнерго" объяснили, почему импорт тока не решит проблему дефицита
По словам главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, 22 ноября наша страна импортировала 500 МВт, хотя техническая возможность для импорта составляет 1200 МВт.
Для Украины действуют ограничения в плане импорта электроэнергии, чтобы покрыть дефицит в энергосистеме. Все потому, что стоимость электричества в стране формируется не так, как в Европе. Об этом сказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.Важно
По его словам, Украина запрашивает аварийную помощь у стран Евросоюза на фоне недостаточного объема импортируемой электроэнергии.
"Это связано с тем, что в Украине цена ниже, чем в европейских соседних странах. "Укрэнерго" обеспечило техническую способность импортировать до 1200 МВт из Европы. Сегодня максимально мы импортировали 500 МВт, это только в один час, а так – и того меньше", – рассказал Кудрицкий.
Он добавил, что причины недостаточного импорта кроются более в экономических проблемах, а не регуляторных, поскольку цена в Украине формируется несколько по-другому, чем в Европе принципе.
"Поэтому мы вынуждены были подбирать импорт, который не зашел в нашу страну, более дорогой аварийной помощью", – подчеркнул Владимир Кудрицкий.
Ситуация в энергосистеме
На фоне резкого похолодания в украинской энергосистеме наблюдается дефицит мощности. Все потом, что население увеличило нагрузку на сеть, подключив мощные электроприборы из-за морозов. Под большей нагрузкой заработали электростанции, а это, в свою очередь, привело к тому, что остановились несколько блоков. Поэтому 23 числа ситуация в энергосистеме остается сложной.
"Продолжается ремонт на нескольких блоках тепловых электростанций, в энергосистеме есть дефицит электроэнергии. Диспетчерский центр "Укрэнерго" ищет возможности покрытия дефицита, отключение потребителей не прогнозируется", – рассказали в компании.
В то же время в Министерстве энергетики сообщили, что российские оккупанты повредили сети облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.Важно
"Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", — добавили в ведомстве.
Отметим, в "ДТЭК Киевские электросети" 23 ноября предупредили о возможных отключения электроэнергии 23 и 24 ноября в связи со сложными погодными условиями. Тем временем некоторые эксперты считают, оказаться без электроснабжения на период в более чем десять часов будущей зимой возможно лишь для отдельных регионов.