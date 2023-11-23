Європа не допоможе: в "Укренерго" пояснили, чому імпорт струму не вирішить проблему дефіциту
За словами глави "Укренерго" Володимира Кудрицького, 22 листопада наша країна імпортувала 500 МВт, хоча технічна можливість для імпорту становить 1200 МВт.
Для України діють обмеження в плані імпорту електроенергії, щоб покрити дефіцит в енергосистемі. Усе тому, що вартість електрики в країні формується не так, як у Європі. Про це сказав глава "Укренерго" Володимир Кудрицький.Важливо
За його словами, Україна запитує аварійну допомогу у країн Євросоюзу на тлі недостатнього обсягу імпортованої електроенергії.
"Це пов'язано з тим, що в Україні ціна нижча, ніж у європейських сусідніх країнах. "Укренерго" забезпечило технічну спроможність імпортувати до 1200 МВт з Європи. Сьогодні максимально ми імпортували 500 МВт, це тільки в одну годину, а так — і того менше", — розповів Кудрицький.
Він додав, що причини недостатнього імпорту криються більше в економічних проблемах, а не регуляторних, оскільки ціна в Україні формується дещо по-іншому, ніж у Європі в принципі.
"Тому ми змушені були підбирати імпорт, який не зайшов у нашу країну, дорожчою аварійною допомогою", — підкреслив Володимир Кудрицький.
Ситуація в енергосистемі
На тлі різкого похолодання в українській енергосистемі спостерігається дефіцит потужності. Усе через те, що населення збільшило навантаження на мережу, підключивши потужні електроприлади через морози. Під більшим навантаженням запрацювали електростанції, а це, своєю чергою, призвело до того, що зупинилися кілька блоків. Тому 23 числа ситуація в енергосистемі залишається складною.
"Триває ремонт на кількох блоках теплових електростанцій, в енергосистемі є дефіцит електроенергії. Диспетчерський центр "Укренерго" шукає можливості покриття дефіциту, відключення споживачів не прогнозується", — розповіли в компанії.
Водночас у Міністерстві енергетики повідомили, що російські окупанти пошкодили мережі обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях.Важливо
"Аварійно-відновлювальні роботи проводяться залежно від ситуації з безпекою та з дозволу військових", — додали у відомстві.
Зазначимо, у "ДТЕК Київські електромережі" 23 листопада попередили про можливі відключення електроенергії 23 і 24 листопада у зв'язку зі складними погодними умовами. Тим часом деякі експерти вважають, що опинитися без електропостачання на період у понад десять годин майбутньої зими можливо лише для окремих регіонів.