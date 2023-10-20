Взимку буде легше: "Укренерго" запроваджує нові правила для експорту та імпорту електроенергії

Напередодні складної зими українські механізми розподілу доступу до міждержавних ліній уже не стануть перешкодою для імпорту з країн Євросоюзу.

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В Україні експортери та імпортери електроенергії користуватимуться міждержавними лініями за європейськими правилами. Першу угоду про це енергокомпанія "Укренерго" підписала з румунським оператором Transelectrica, повідомив глава компанії Володимир Кудрицький.

Він розповів, що перший аукціон з продажу доступу до міждержавного перетікання між Україною та Румунією в новому форматі відбудеться 2 листопада. В аукціоні візьмуть участь як румунські, так і українські компанії, а сам аукціон відбудеться на платформі "Укренерго". Поставки мають розпочатися вже — 3 листопада.

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"Це важливо, оскільки напередодні складної зими українські механізми розподілу доступу до міждержавних ліній уже не стануть перешкодою для імпорту з Румунії. Вони будуть синхронізовані з правилами в ЄС", — зазначив він.

Крім того, українська компанія практично вирішила питання з приводу аукціонів за європейськими правилами з Угорщиною, Словаччиною та Польщею. Зокрема, з операторами енергосистем цих країн уже підписано угоду про приєднання до загальноєвропейської аукціонної платформи JAO.

Як пояснив Володимир Кудрицький, залишилося поставити фінальну крапку, які мають зробити "європейські колеги". Регулятори країн-сусідів уже займаються підготовкою необхідних документів, після чого "Укренерго" почне спільні аукціони за всіма європейськими напрямками.

"Для імпорту струму з Європи більше не буде перешкод. Це критично важливо для проходження зими. Технічно ми, як оператор системи, вже створили можливість імпортувати в Україну до 1 200 МВт потужності, підписані угоди дають змогу збільшувати кількість можливих джерел постачання. Але зараз стабільному імпорту заважають регуляторні питання, через які імпортні операції є збитковими. Важливо, щоб до початку холодів ці перешкоди були усунені", — наголосив Володимир Кудрицький.

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Голова комітету житлово-комунального господарства та енергетики Андрій Герус 19 жовтня розповів, що під час холодів найскладніший період для енергосистеми буде з настанням вечора. Усе тому, що в цей час українці різко збільшують споживання електроенергії.

"Наразі рівень споживання електроенергії коливається від 9 ГВт вночі до 14 ГВт вдень, взимку очікується споживання на рівні 19 ГВт у пікові години. Енергетики готуються до того, щоб забезпечити потрібні обсяги", — наголосив він.

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Герус також порадив населенню користуватися електроприладами вночі, щоб зменшити навантаження на енергосистему в осінньо-зимовий період.

Нагадаємо, 12 жовтня голова компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що енергосистема зможе покривати звичайне зимове споживання електроенергії, незважаючи на всі отримані пошкодження.

Також 16 жовтня в Міненерго попередили українців щодо графіків відключення електрики. Так, у профільному міністерстві прокоментували інформацію, яка поширювалася в соцмережах щодо відключень світла напередодні опалювального сезону.