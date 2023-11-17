Зростання ціни за світло: в Міненерго спростували публікації ЗМІ про зміну тарифу

Спростування інформації про підвищення тарифу з'явилось через чотири години після того, як у медіа опублікували заяву голови регулятора цін Костянтина Ущаповського. Його заяву, як випливає з пояснень Міненерго, дещо неправильно розтлумачили журналісти.

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З 1 січня 2024 року в Україні не буде зростати тариф на електропостачання, а заяви ЗМІ про це є "спотвореними". Журналістам потрібно бути пильними й обережно поширювати чутливу інформацію. Про спростування публікацій у медіа про зростання цін на світло написала пресслужба Міністерства енергетики України. Відповідне звернення опубліковане на сайті відомства.

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У заяві-спростуванні Міненерго наголошується, що "зростання тарифів з 1 січня не буде". При цьому також посилаються на аналогічну заяву інституції, яка займається встановленням цін на світло, тепло, газ тощо — Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Пресслужба енергетичного відомства наголосила, що журналісти "мають бути пильними та не спотворювати інформацію". Також в Міненерго зауважили, що подібну ситуацію може використати ворог, щоб "посіяти страх, паніку" і "послабити всю країну".

Міненерго - про ціну на світло Фото: Скриншот

Зазначимо, на порталі НКРЕКП пояснили тези голови Нацкомісії Костянтина Ущаповського. Посадовець насправді не говорив про зростання тарифів, ідеться у спростуванні регулятора. Натомість він сказав, що питання підвищення тарифів відкладається до закінчення опалювального сезону 2024 року.

НКРЕКП - про ціну за світло Фото: Скриншот

Ціна на світло — деталі

Пояснення Ущаповського, яке він давав виданню "УП", містило кілька тез. По-перше, він дійсно зазначив, що перегляд тарифів відбудеться не раніше середини весни 2024 року — тобто "не раніше завершення осінньо-зимового сезону". По-друге, сказав, що будуть зважати на думку населення, розв'язуючи питання щодо ціни на світло, і зростання, якщо воно буде, не буде більшим за 15% — до 3 грн за кВт-год. По-третє, розрахунки дійсно почнуть з 1 січня.

Слова Ущаповського під час інтерв'ю "УП" Фото: Скриншот

Зазначимо, наразі тариф на світло для побутових споживачів до кінця 2023 року становить 2,64 грн/кВт-год. При цьому розмір тарифу встановлено постановою Кабінету Міністрів №544 від 30 травня 2023 р. Термін дії постанови — з 1 червня по 31 грудня 2023 року.

4 серпня Ущаповський розповів українцям, який відсоток електромереж було відновлено після минулорічних обстрілів ЗС РФ. Зі слів посадовця, відновлено менш як 2% від обсягу пошкоджень.

Раніше Фокус публікував попередню заяву Міненерго щодо зростання цін на світло. Зокрема, 15 листопада чиновники з міністерства заявили, що розв'язання цього питання поки що відкладається.