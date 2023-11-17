Після 1 січня: у Нацкомісії не виключають підвищення тарифів на світло на 15%

На думку глави НКРЕКП Костянтина Ущаповського, підвищення тарифів допустиме тільки після успішного завершення осінньо-зимового сезону.

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У 2024 році в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію. Про це сказав керівник Комісії з регулювання ринку енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський в інтерв'ю "Економічній правді" від 17 листопада.

На думку Ущаповського, до успішного завершення осінньо-зимового сезону не може бути мови про підвищення вартості комунальних послуг. Водночас він заявив про необхідність переглянути тарифи на електроенергію наступного року.

"З 1 січня ми повинні проводити розрахунки", — заявив голова НКРЕКП.

Відповідаючи на запитання про те, чи буде підвищення тарифів після опалювального сезону, Ущаповський зазначив, що, перш ніж ухвалити остаточне рішення, комісія розгляне позиції різних сторін.

"Якщо робити наступний крок, він має бути зваженим, максимум 15%. Це ми виходимо десь до 3 гривень за кіловат-годину", — сказав Ущаповський.

Керівник НКРЕКП наголосив, що це буде перший крок, за яким послідує обговорення із суспільством.

Нагадаємо, 15 листопада представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук повідомив, що Пенсійному фонду України дозволили призначати житлові субсидії українцям на основі їхніх декларацій, де є інформація з адресою місця проживання. Таким чином оформлення допомоги буде спрощено.

Раніше, 26 вересня, міністр соціальної політики України Оксана Жолнович заявила про готовність до лібералізації цін на комунальні послуги відповідно до рекомендацій, отриманих від США. Глава відомства також зазначила, що наступного року на субсидії з бюджету виділять близько 50 мільярдів гривень.