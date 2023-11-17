После 1 января: в Нацкомиссии не исключают повышение тарифов на свет на 15%

По мнению главы НКРЭКУ Константина Ущаповского, повышение тарифов допустимо только после успешного завершения осенне-зимнего сезона.

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В 2024 году в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию. Об этом сказал руководящий Комиссией по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский в интервью "Экономической правде" от 17 ноября.

По мнению Ущаповского, до успешного завершения осенне-зимнего сезона не может быть речи о повышении стоимости коммунальных услуг. При этом он заявил о необходимости пересмотреть тарифы на электроэнергию в следующем году.

"С 1 января мы должны производить расчеты", — заявил глава НКРЭКУ.

Отвечая на вопрос о том, будет ли повышение тарифов после отопительного сезона, Ущаповский отметил, что, прежде чем принять окончательное решение, комиссия рассмотрит позиции разных сторон.

"Если делать следующий шаг, он должен быть взвешенным, максимум 15%. Это мы выходим где-то до 3 гривен за киловатт-час", — сказал Ущаповский.

Руководитель НКРЭКУ подчеркнул, что это будет первый шаг, за которым последует обсуждение с обществом.

Напомним, 15 ноября представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что Пенсионному фонду Украины разрешили назначать жилищные субсидии украинцам на основе их деклараций, где есть информация с адресом места жительства. Таким образом оформление помощи будет упрощено.

Ранее, 26 сентября, министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявила о готовности к либерализации цен на коммунальные услуги в соответствии с рекомендациями, полученным от США. Глава ведомства также отметила, что в следующем году на субсидии из бюджета выделят около 50 миллиардов гривен.